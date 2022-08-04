运通网城房产信托 EC World REIT

本栏于今年5月13日曾论及这只股票已经进入c波跌势，估计填补介于0.615元与0.605元间的缺口当无悬念。当时股价为0.63元左右。见报当天股价下跌至0.60元，遂将上述缺口填补；5月20日股价第四度下试0.60元未果，随即于当天以“主要转向”信号完成了一个五波跌势中的第（3）波。回顾股价自今年2月15日升试0.77元结束了（b）波，旋进入具五波跌势的（c）波。3月16日股价下探0.705元应为第（1）波，过后回扯至3月31日的0.745元完成了第（2）波。因此，6月1日股价回扯至0.645元，并以“主要转向”信号结束了第（4）波，旋进入第（5）波跌势。7月1日股价下跌至0.40元完成了第（5）波，随即止跌回升；由于跌势甚急，造成介于0.60元与0.615元及介于0.47元与0.48元间出现缺口。7月13日股价已经上升至0.56元，不但填补了上述第三个缺口，同时又在介于0.435元与0.415元间留下缺口。短期内股价将继续上升，以填补上述第二个缺口后，重返跌势，毕竟上述第四个缺口尚未被填补。