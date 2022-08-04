本地金融机构女高管比率 高于亚洲平均水平

德勤发布报告显示，去年在本地金融服务机构担任首席级别和高管的女性比率分别为20.8％和24.5％，优于亚洲平均水平的14.2％和18.5％。

本地金融机构的女高管比率高于亚洲平均水平，但仍有待提高。

德勤（Deloitte）日前发布的报告显示，去年在本地金融服务机构担任首席级别（C-suite）和高管的女性比率分别为20.8％和24.5％，高于亚洲平均水平的14.2％和18.5％。有望晋升为高层管理职位的中层女领导占比为44.9％，比亚洲平均水平的23.3％高近一倍。

报告：女高管比率明显影响企业性别多元化

数据显示，在过去20多年，本地金融服务业在促进性别多元化方面取得了显著进步，女性在中高层领导的比率明显增长。其中，首席级别比率从1998年的2％，增长到2021年的20.8％；高管比率从18.2％增长到24.5%；有望晋升为高管的中层领导比率从27.7％增长到44.9％。

不过，接下来的增长预计会放慢甚至有下降趋势。到2030年，除有望晋升为高管的中层领导比率有望增长到50.3％外，担任高管职位的女性比率可能将维持在24.5％。而担任首席级别职位的女性占比预计会降至15.3％，低于亚洲平均水平15.9％，这个比率仅为实现女性担任首席级别目标（30％）的一半，前景令人担忧。30％的比率通常被认为是在企业中实施实质变革的临界点。

根据德勤的另一项研究，担任首席级别职位的女性人数会影响董事会的多元化。研究表明，女性担任首席执行官的企业，女董事人数的比率，是男性担任首席执行官的企业的两倍。以这种倍数关系推算，首席级别职位每增加一位女性，高级管理职位的女性将增加两位。这一关系在本地银行和资本市场行业尤为明显，达2.59倍。

实行灵活工作时间 有助留住女管理人才

德勤东南亚SheXO项目负责人佘玉珠指出，这体现了企业中任首席级别职位女性对推动金融服务行业性别多元化的重要性。她们会为高层管理的女性起到表率作用，让她们对职业前景更有期盼，同样的道理也适用于中高层领导。

德勤东南亚金融服务行业领导合伙人赵思彦说，缺乏灵活的工作安排是女性在职场取得进步的障碍。如今，本地金融服务业在科技的带动下，已实行灵活工作时间，将有助于留住女性管理人才。