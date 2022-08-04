逆势出击打造体验式旅游

凭着“兵来将挡，水来土掩”的信念，《重启旅游·迎疫后春天》系列访问的三个商家临危不乱，在冠病疫情之际重新部署策略，熬过两年寒冬。

无论是转向虚拟导览，还是开创旅游导览，或者走多元路线，这些业者不畏挑战，勇于作出新尝试。久等的春天终于到了，它们也准备就绪，迎接疫后新商机。

“出发吧！新加坡旅游”（Let's Go Tour Singapore）是一家在冠病疫情期间成长起来的旅行社，或者说是“凤凰涅磐浴火重生”。

创办人罗介祥（50岁）受访时说，公司是在2013年成立，最初是用脚踏车为外国游客提供本地旅游路线服务。由于很多人已经不喜欢被带去购物的旅游团，自由行反而更受欢迎，使到体验式的旅游应运兴起。

公司把握这个市场机会，为外国游客提供本地旅游团服务，并且走多元路线，提供步行旅游、海上导览，以及厨师导游教导烹饪。目前脚踏车路线是最热门的，因为外国游客开始回流了。他们提供的服务也包括带外国人去本地的菜市场、湿巴刹。

谈到提供脚踏车旅行路线服务，罗介祥认为这是一种机缘。罗介祥20多岁便进入社会工作，进入电子业，后来合资经营工程服务公司，一度经常到中国工作。他从该电子公司退股后，手头上有一笔资金，便想到在本地经营中国式的高档脚底按摩服务，因此在牛车水开店做生意。

后来有人建议他利用这个店面尝试做旅游生意，因为要办脚踏车旅游团，需要有个店面摆放脚踏车。这个店恰好在牛车水游客区。2018年，他开始经常出国观摩，引进新点子。2019年，公司的剧情旅游团陈阿发之旅“Trails of Tan Ah Huat”获得旅游局颁发旅游奖，激发公司不断创新。之后虽然暴发冠病疫情，公司仍连续四年获得旅游奖，得奖项目包括融入不同种族文化和历史的烹饪旅游团，以及奎笼旅游“Let's go Kelong Experience”。

罗介祥说：“我们最大的突破是在疫情期间，虽然当时业务停顿了一阵子，但并没完全停下来。原本我们要请的人都已有工作，疫情时却出现机会，让我们成功挖了几个人过来。因为不能见面，大家学习用Zoom开会。现在回头看，我觉得那时挖几个专才进来是最正确的事。”

他也说：“政府在2020年7月底放宽人们活动限制，当局推广本地旅游，那时我们还不太相信国人会愿意参加本地旅游团。但既然当局有这个计划，我们就尝试去做。”

因为当时许多旅行社没生意，他的朋友圈里有做海鲜批发生意的，他就在网上卖海鲜赚取一点收入。本地报章当时做了个“旅游业者没生意时做些什么”的专题，他卖海鲜的事上了报，有读者看了报道找上他们，查问是否可以带家人去奎笼玩。

两年开发20新旅游团

在7月开放时，他的公司就顺理成章推出了奎笼旅游，到了9月份奎笼旅游团预订满额。这让他开始觉得本地人的市场也是有潜能，接下来两年里公司共开发了20个新的旅游团，加上原本针对外国人的旅游团，共有30多个本地旅游路线。

公司的生意和团队规模，已显著比疫情前大。但他认为，本地人的市场不会太长久，“最终或会归零”。随着政策开放让大家可以出国旅行，参加新加坡旅游的本地人现在已经减少很多。

他说：“很多旅行社因转型得不够快而退出市场。之前有旅游券的刺激，但政府给大家每人100元的旅游券到今年3月结束，因此3月与4月份参加国内游的本地人便不见踪影。现在的外国游客人数和疫情前仍然有很大的差距。但对我们来说还不错，外来游客是有一些复苏，虽然情况无法和欧洲那边的‘人山人海’相提并论。”

公司现在的收入比疫情前高，一个月几百个游客大约可带来7万元收入，但仍无法和以前比较。现在公司的旅游项目比以前多两倍以上，例如以前没有厨师导游教烹饪的项目，现在的营业成本和人手也比以前多。此外，公司的办事处已从牛车水搬迁到惹兰苏丹与桥北路交界处一带，主要是因为租金没那么贵。

以前全职员工，包括他在内只有两人，多数都是自由工作性质。现在公司有七名全职员工。他说：“对于未来业务展望，我是比较乐观，也有信心。”

至于原本在牛车水有份参股的脚底按摩公司，由于没时间打理，而且营业成本太高，他在疫情前便已退股。

谈到受疫情重击的旅游业，他说：“我是难得糊涂，当时还决定请人，我是豁出去了，因为我以为像沙斯（SARS）那样只要挨几个月就过去了，算算手头上的资金，觉得即便疫情拖到年底才结束，我也撑得住。”他是凭着当年在电子业做生意预算成本的经验，而做出“逆势”请人的决定。

海上导览和奎笼旅游也是他大胆决定，在疫情期间购买了好多艘船，以便提供旅游服务，载游客观光游览南部岛屿，以及到本岛北部岸外的奎笼观光（新加坡的奎笼都不让游客留宿）。这些船只的投资，到现在还没回本。

总结经验，罗介祥说：“不管遇到什么风雨，要灵活应对，不能被击倒，永远深信在危机时也有商机。我的宗旨是，只要愿意做，什么问题都能克服，但都要亲自动手。不管做对还是做错，都要敢敢去做。做错了，顶多迈向成功的路走长一点、久一点。总之一定要前进，不要停顿下来。”（三之三）