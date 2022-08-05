净利息收益率劲升带动净利息收入增加 本地三银行第二季净利都取得增长

三家银行的净利息收益率在第二季都取得了双位数同比增长。星展集团和华侨银行的净利息收益率双双增加13个基点，大华银行上升11个基点。

净利息收益率强劲上扬带动净利息收入增加，三家银行第二季净利皆取得增长。分析师估计，净利息收益率接下来将进一步攀高，可继续支撑银行的盈利增长。

本地三家银行已经相继发布第二季和上半年业绩。和去年同期相比，三家银行的第二季净利增长了7％至28％，华侨银行（OCBC）的净利增长最多。

三家银行的净利息收益率（NIM）在第二季都取得了双位数同比增长。星展集团（DBS）和华侨银行的净利息收益率双双增加13个基点，大华银行（UOB）上升11个基点。

辉立证券研究部投资分析师谭鉫澄接受《联合早报》访问时说，三家银行的业绩都符合他的预期。

“三家银行的业绩良好，主要是由利率上升所带动。尽管贷款增长和收费收入增长放缓，我们估计今年接下来利率上扬可支撑银行的盈利增长。”

谭鉫澄指出，三家银行的管理层都一致认为，经济增长虽然会普遍放缓，但在银行拥有业务的市场短期内不会出现衰退。“三家银行的资产素质估计都能保持坚韧，银行也有足够准备金应付不同的市场变化。我认为，三家银行的资产素质不会受到严重冲击。”

银行净利息收益率

第三季料加速上升

星展集团研究分析师林瑞雯受访时也指出，除了大华因中国房地产公司世茂集团出现债务违约，其他银行的资产素质都维持坚韧。

林瑞雯认为，银行的净利息收益率在第三季将进一步提高，并加速上升。“由于华侨的净利息收益率在第二季环比增加了16个基点，这么强劲的增幅可能不会在第三季再次出现。”

马来亚银行证券公司分析师迪兰（Thilan Wickramasinghe）受访时也说：“银行将上调贷款定价，我们认为银行的净利息收益率还有加速上升的空间。”

迪兰指出，美国联邦储备局在第二季末和第三季初各加息75个基点，这都将推升银行接下来的净利息收益率。“区域市场的央行纷纷加息可能也会提供额外助力。我们估计到了2023年，因为融资成本上升，净利息收益率的增长将放缓。”

在三家银行中，谭鉫澄和迪兰的首选都是华侨。

谭鉫澄说：“华侨银行是我们的首选，因为它的估值很吸引人，15％的一级资本比率（CET1）可带来股息增长空间。印度尼西亚和马来西亚的经济复苏，华侨须要拨出的准备金也相应减少。”

迪兰认为，净利息收益率上升和贷款增长，推动华侨的营运表现改善。“华侨在区域市场的布局，尤其是北亚市场，也有助于它把握南北供应链和财富转移所带来的机遇。”

华侨上半年派发每股28分中期股息，高于去年同期的25分，股息派发率为44％；大华派发每股60分的中期股息，股息派发率约50％。

每个季度派息的星展第二季每股派发36分，上半年每股派息72分。