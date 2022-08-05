历来第二高纪录 星展次季净利增7％至18.2亿元

净利息收益率加速上升，星展集团（DBS）第二季净利同比增长7％至18亿2000万元，为历来次高纪录。集团执行总裁高博德估计，利率迅速上升将进一步推升银行的盈利，而疲弱的收费收入在第二季已经触底。

星展集团星期四（8月4日）开市前发布第二季和上半年业绩。董事会宣布第二季每股派息36分，8月26日派发。

和去年同期相比，集团第二季的总收入增加6％，达到37亿9000万元。净利息收益率（NIM）上升13个基点至1.58％、贷款增长7％，推动净利息收入增长了17％，抵消因市场环境疲弱导致非利息收入下跌11％的影响。

高博德在记者会上说，美国的基准利率估计最高上升到3.5％至4％。

他预测能源和大宗商品价格会放缓，美国通货膨胀降温，经济有望软着陆，出现小幅衰退。“如果符合我们的基本预测，亚洲经济虽然会放缓，但不至于衰退。”

高博德估计，集团全年仍可取得中间个位数的贷款增长，收费收入下滑在第二季应该已经触底。银行的净利息收益率预计7月上升到1.8％以上，第四季可能来到2％。

不过，高博德认为，宏观经济仍然充斥许多难以预测的变数，“没人能预料俄罗斯和乌克兰的冲突将如何发展”。

如果俄乌冲突造成食品和能源短缺的情况恶化，通胀维持升温，主要中央银行采取更激进的加息行动，亚洲经济将明显放缓。

高博德也关注中国可能带来的系统性风险。“中国的冠病防疫政策并不明确，他们会否在召开20大之后开始开放，还是维持管制？”

宏观环境虽充满不确定性，高博德强调，资产素质仍然具有韧性。

截至今年6月底，集团的不良贷款比率维持在1.3％。上半年的特别准备金为2亿3600万元，占贷款11个基点，一年前的占比为18个基点。

半年净利减3％至36.2亿元

集团上半年总收入仅比去年同期增加1％至75亿3900万元、净利减少3％至36亿1600万元。

贷款持续增长和更高的净利息收益率，带动净利息收入增长11％至46亿4000万元。财富管理和投资银行收费减少，上半年净收费收入减少9％至16亿6000万元。