宏利与Prime 两家美国REIT半年派息一降一升

由于租金收入减少，宏利美国房地产投资信托（Manulife US REIT）上半年每单位派息（DPS）同比下降3.3％至2.61美分（3.6新分）。

信托星期四（8月4日）发布上半财年业绩的报告显示，可派发收入和净房地产收入同比双双上升6.9％和2.8％，达4600万美元和5762万美元。派息日为9月27日。

收入增加主要因为去年底收购三处新资产，停车场收入增加，以及受疫情影响租户的租金减免下降。不过，因空置率升高，现有物业租金收入下降，抵消了部分收入增幅。

整体投资组合的租用率为90％，加权平均租约为五年，资产负债率为42.4％。

信托上半年出租面积达19万2000平方英尺，租金上涨1％。

在媒体发布会上，宏利美国房地产投资信托首席执行官甘特（Tripp Gantt）说，混合工作模式将成为美国办公的新常态，这导致办公室租赁放缓。为应对员工需求，业主渴望舒适和灵活的工作空间，办公楼的酒店化将是大势所趋。他还说，信托正着手改造现有资产，以满足租户的要求。

对于信托次级市场免租金月数连续七个季度增加的问题，甘特说，免租月数将在租户的合约期交替免除，不是一次性的，所以不会对信托收入带来冲击。此外，信托会根据合约的不同，做出免租调整。不过，他不否认现在美国办公室租赁环境处于租户市场，信托接下来仍将充满挑战。

本地挂牌的另一个美国办公楼REIT——Prime美国房地产投资信托（Prime US Reit）星期三（8月3日）晚发布业绩，上半财年每单位派息同比上升5.7％至3.52美分。

可派发收入和净房地产收入同比分别上升16.7％和9.7％，达4130万美元和5080万美元。派息日为9月26日。

收入增加主要来自新资产Sorrento Towers与One Town Center的贡献。

整体投资组合的租用率为90％，加权平均租约为四年。信托的资产负债率为37.8％。

业绩报告称，尽管受到疫情影响，但在信托多元化投资组合和有效租赁管理的带动下，已连续八个季度实现租金上涨。其中，第二季租出的8万8733平方英尺楼面的租金上涨10.9％。此外，新租约占本季租约的47％，租户涵盖金融、专业服务和医疗保健领域。

Prime房地产管理公司首席执行官兼投资总监坎本（Barbara Cambon）说，信托将继续在租赁、资产管理和资本配置上采取积极的态度，并通过增值收购为单位持有者提供回报。

宏利美国房地产投资信托闭市报0.595美元，无变动；Prime美国房地产投资信托报0.735美元，涨2.08％。