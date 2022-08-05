业务改善盈利增加 丰益国际半年净利大增55.1％

各主要业务表现改善，加上联号及合资公司有更大的盈利贡献，促使丰益国际（Wilmar International）截至6月底上半年集团净利同比大增55.1％至11亿6498万美元（16亿零600万新元）。

董事会建议在8月24日派发每股新元6分的中期股息，这将是集团自挂牌上市以来派发的最高中期股息。股票注册截止日期是8月16日。

集团上半年营收增加22.3％至361亿3378万美元，与上半年商品价格的上涨一致。营收也得到上半年食品和饲料与工业产品（特别是油籽和谷物）销售量改善的支持。

集团上半年每股盈利同比大增55.6％至18.5美分，在6月底时每股净资产值3.16美元。

丰益国际星期四（8月4日）闭市后发布的业绩显示，集团第二季核心净利（不包括非营运收益项目）增加逾倍，达到6亿5210万美元，所有主要业务的表现都获得改善。集团上半年核心净利因此大增57.8％至11亿5544万美元。

各个业务的表现方面：食品产品（消费品、中包装和散装）业务上半年扣税前盈利同比扬升22％至5亿2050万美元；饲料与工业产品（热带油、油籽和谷物以及糖）业务上半年扣税前盈利同比增加5％至5亿零270万美元；种植园和制糖厂业务的扣税前盈利同比增加了一倍多，达到4亿3580万美元；联号与合资公司上半年的盈利贡献同比增加10％至1亿5310万美元。

丰益国际主席兼总裁郭孔丰说，与其他行业相比，对食品的需求受经济放缓的影响较小。最近商品价格的调整将有望恢复一些被高价格破坏的需求，并改善下游业务的利润率。

他说：“相信我们的业务模式将继续帮助我们实现长期的可持续增长。除去未能预见的情况，我们对今年接下来的业务表现持乐观看法。”

丰益国际星期四股价收报4.13元，上涨0.5%。