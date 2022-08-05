贸工部下星期四发布 第二季经济调查报告

贸工部将在下星期四（8月11日）发布今年第二季的新加坡经济调查报告，分析师预测，这个季度的经济增长可能低于官方预估。

贸工部星期四（8月4日）发布文告指出，这项报告包括第二季的整体经济表现、领域表现、增长来源、通货膨胀、就业情况和生产率等数据。

根据贸工部上个月发布的预估数据，我国第二季经济同比增长4.8％，优于第一季的4％增长。经季节性调整，第二季经济与第一季持平，相对于第一季环比增长0.9％，增长势头有所放缓。

不过，上星期出炉的6月份制造业产值预估不尽理想，增幅回落至2.2％，远低于前一个月的10.4％，这预料影响我国第二季经济增长。

新加坡兴业银行高级经济师颜圣充在最新报告中指出，制造业产值今年上半年的放缓速度比预期的快，他因此把第二季经济预测调低，从原本的3.5％减至3.2％。

颜圣充认为，制造业预计在下半年进一步放缓。他说：“导致这个领域放缓的因素现阶段仍存在，全球贸易需求降温和供应成本更高的情况可能持续到下半年。我们尤其关注中国经济放缓、俄罗斯和乌克兰紧张局势，以及发达经济体收紧货币政策所造成的风险。”

公众可在下星期四上午8时到贸工部（www.mti.gov.sg）、统计局（www.singstat.gov.sg）或新加坡新闻中心（www.sgpc.gov.sg）网站，查阅第二季的经济数据。