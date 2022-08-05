星和半年净利滑落10.3％

星和（Starhub）今年上半年净利同比滑落10.3％至6090万元，集团将派发每股2.5分的中期股息。

集团在星期四（8月4日）发布截至6月底的上半年业绩显示，净利下滑是因为营运开销增加10.5％至9亿6700万元。营运开销包括电费、资讯科技外包成本和执照费。

集团上半年总营收同比增加8.7％至10亿5860万元。主要是因为移动、宽带网、娱乐和企业业务收入增加，可是部分涨幅却受到手机销售收入减少拖累。

移动服务在上半年取得3.8％的同比增长，后付费服务表现亮眼，预付费服务的收入则下滑。

宽带网服务收入同比增加21.5％，这有赖于MyRepublic Broadband在第二季带来的1260万元收入，以及更高的订户收入。

在娱乐服务方面，付费电视和信息与音频手机软件（OTT）的订户增加，推动整体娱乐服务收入同比上升4.6％

企业业务增长16.9％，手机销售则滑落3.2％。

每股盈利下跌10.9％至3.3分，比去年同期的3.7分略低。每股净资产值为33.7分，低于去年12月底的34.1分。

星和总裁尼吉尔·艾彭（Nikhil Eapen）说：“在今年下半年，我们预计能达到多项数码互动和云端平台的里程碑，加快推动‘无限游戏’（Infinity Play）策略。我们也会继续发展网络安全和云端网络业务，连同我们的世界级水准网络，为客户带来全新的安全服务。”

我国自4月份开放边境，带动星和的消费者业务和企业业务。集团会继续寻求能加快DARE+计划的战略性并购机会。

集团预计会在8月31日派发每股2.5分的中期股息，这符合集团较早前预测的全年派息5分，相当于80％的净利。