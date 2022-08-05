星展业绩佳银行股都上涨 带动海指上升17.8点

星展集团（DBS）发布优于预期的业绩及银行股都上涨，带动本地股市上扬。新加坡海峡时报指数星期四（8月4日）上升17.80点或0.55％，闭市报3269.86点。

亚太股市表现不一。继中国解放军在台湾周围展开实战军演，台湾股市星期四下跌0.51％。悉尼股市则微跌0.01％。上海和深圳股市分别上升0.80％和0.86％。首尔、东京和香港股市分别上涨0.47％、0.69％和2.06％。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时说，星期四海指上扬主要有三个原因。其一，整个亚太市场以为美国众议院议长佩洛西访台会引发更严重的问题，虽然有一些空中演习和抗议，但最终并没有造成很大的问题，让市场喘了一口气，以致亚太股市星期四普遍上升。

此外，王彬妮指出，星展集团发布的业绩比预期好，集团在升息的环境中赚取更多盈利，加上三大银行股都上扬，这带动了海指上扬。

第三个原因是，本地公司发布的业绩都比去年同时期的表现好，海指上升的趋势是相当全面的，除了银行股，房地产股和房地产投资信托也上升。

全天全场交易量12亿9000万股，交易总额11亿9000万元。上升股295只，下跌股185只。

领涨的海指成份股是城市发展（CDL），上涨2.69％，收报8.03元。领跌的则是怡和控股（JMH），滑落1.04％，收报54.03美元。

辉立证券研究部高级投资分析师蔡栋梁受访时说：“我们相信佩洛西访台的影响相对低调，我们预计针对台湾不会有重大的军事行动，因为我们相信任何一方都不想冒险把情况升级为全面冲突。”海指预计会反弹，但仍会继续追踪通货膨胀和全球增长数据。

蔡栋梁认为，由于宏观条件仍然不利，海指预计有范围限制（rangebound）。促成对海指评估升级的因素，包括通货膨胀得到控制、全球供应链问题得到解决和俄乌战争缓和。

个股消息方面，中国航油（China Aviation Oil）星期四公布上半年业绩。受油价上涨推动，集团今年上半年收入同比上升6.97％至92亿9000万美元。公司净利同比下跌19.24％至1961万美元，原因是联营公司投资收益减少，以及其他营业收入因人民币兑美元贬值产生较高的汇兑损失而减少。

公司每股盈利同比下跌18.79％至2.29美分，公司财务状况则维持良好状态，没有附有利息的债务。该股星期四收报0.865元，上升1.17％。

丰隆金融（Hong Leong Finance）闭市后发布截至6月30日的上半财年业绩显示，上半年集团净利同比上扬1％至4510万元。

集团强劲的业绩表现得益于更高的净利息收入（Net Interest Income）。净利息收入上半年同比增加8.1％至9640万元。

集团宣布派发每股3.75分的中期股息，派发日期为9月1日。该股收报2.48元，上涨0.81％。

CSE环球（CSE Global）宣布，集团截至6月底的第二季新订单同比飙升81.5％至1亿8950万元。这主要得益于集团的大型新建项目及能源领域获得了更多订单。

包括新订单，集团截至第二季的订单额达3亿8890万元。该股昨天收报0.47元，上升1.08％。