雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）

建议：买入

目标价：1.35元

闭市价：1.17元（+1.74％）

在今年第二季，信托的每间可出租单位收入（RevPAU）同比上扬91％至124元，租用率从第一季的50％提高至70％。信托在澳大利亚、新加坡、英国和美国都取得强劲增长。信托的派息收益率（distribution yield）预计在2023年上升至5.5％。

信托2022上半财年的每单位派息（DPU）同比增加14％至2.33分，略高于我们预期。上半年营收和净利分别同比增加45％和44％，主要原因是现有投资组合的增长、长期资产的收购和在本地新开业的lyf one-north。

我们维持“买入”评级，目标价为1.35元。（大华继显）

腾飞瑞资

（Ascendas REIT）

建议：买入

目标价：3.65元

闭市价：3.02元（+1.00％）

考虑到腾飞瑞资在2021财年收购超过21亿元的资产，信托有望在2022财年实现约4.6％的每单位派息增长。

我们认为投资者忽略了信托多方面的结构性利好因素，包括电子商务、数据中心和办公室分散化，这会在长期内推动收益和资本值（capital value）。信托积极振兴投资组合以增加旧物业的价值，以及利用未使用的容积率进一步提高收益。

我们认为来自生物医学、生命科学、研发和物流领域的租户会继续推动租金和租用率。我们维持“买入”评级，目标价为3.65元。

（星展集团研究）