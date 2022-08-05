各国债务飞涨 罗杰斯：下个经济衰退将非常严重

美国投资家罗杰斯表示，债务危机在2008年引爆金融危机后，各国债务仍然飞涨，现已达到令人震惊的数额，距离上次危机已有13年，是美国历史上最长的一次窗口期。他说：“下次（经济衰退）怎么可能不是我一生中最糟糕的一次？”

美国投资家罗杰斯（Jim Rogers）表示，下一次到来的经济衰退会是他一生中所见过的最严重的一次，而且他对美国联邦储备局此次能否实现软着陆也没信心。

在目前的市场环境中，罗杰斯看好乌兹别克斯坦、大宗商品，以及农业领域的投资潜力。

罗杰斯星期四（8月4日）在由彭博社举办的亚洲财富峰会上分析了他对当前市场环境的看法，以及潜在的投资机会。

罗杰斯表示，债务危机在2008年就曾引爆金融危机。但2008年后，各国债务仍然飞涨，现已达到令人震惊的数额，距离上次危机已有13年，是美国历史上最长的一次窗口期。

“下次（经济衰退）怎么可能不是我一生中最糟糕的一次？”

对于各国政府能否处理好此次危机，罗杰斯同样表示悲观。他认为当前大多数政府的政策制定者都毫无头绪，美国也一样。

“回顾历史，我不记得有多少优秀的央行行长，大多数只是官僚和学者，他们不知道自己在做什么，他们在乎自己的工作，知道如何保住工作，但不关心你和我（的生活）。”

乌兹别克斯坦

或迎来数十年来首个牛市

罗杰斯分享了几个值得关注的投资方向。例如目前乌兹别克斯坦正在开放经济，发展资本主义，这正是他投资的原因。

“乌兹别克斯坦几百年来一直都是一场噩梦，但现在可能是他们几十年来的第一个牛市。”

此外，大宗商品领域是罗杰斯目前看到的唯一价格“洼地”，随着通胀走高，投资者有望从中得到回报。

“债券市场存在泡沫，它在历史上从未如此昂贵过。由于此前的低利率环境，现在许多地区的房地产存在泡沫，很多股票也形成泡沫；唯一仍然便宜的资产就是大宗商品，白银价格较历史高点下跌了75％。当出现通货膨胀时，商品价格就会上涨。”

除此之外，他表示将继续加注投资农业领域。他提醒年轻人，日本和美国农民的平均年龄分别达到了66岁和58岁，现在没人想当农民，竞争压力小，农业会是个很好的入场领域。

目前台海危机、房地产波动引发的金融业系统性风险等因素使中国正内外交困。罗杰斯表示，虽然目前中国市场确实存在泡沫，接下来也会有更多破产，但远期来看，他仍看好中国发展。

“美国在20世纪成为最成功的国家，这一路走来也曾面临内战、破产、暴动等诸多问题……我因为中国而生活在亚洲，我想让我的孩子去了解亚洲、说普通话，因为在21世纪，我不认为其他国家会比中国更强。”