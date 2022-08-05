本地金融科技支付领域 未来一年料增聘76％人力

跨国招聘公司华德士（Robert Walters）的调查报告指出，新加坡金融科技支付服务领域的招聘，预计将在未来12月大幅增加76％。具备多技能的人才，例如精通科技与运作的专业人士，以及从事管治工作的人员更吃香。

华德士在星期四（8月4日）发布的《世界主要金融服务城市的招聘趋势》报告中指出，金融领域的招聘达到顶峰，全球八大金融中心的招聘广告增多了64％，招聘增长速度仅次于科技领域。虽然主导市场仍然是纽约和伦敦，报告发现，亚太区的主要金融中心如新加坡、香港和悉尼的人才需求也在增加。

本地金融服务专业人士的招聘职位在2021年达到2万1800个，是2015年来最高的新职位空缺纪录。虽然市场动荡，监管有所增加，但更多金融科技公司的成立和从香港流动到新加坡的商务，带动了金融领域的人才需求。除此之外，银行及金融服务业在2021年快速复苏也加剧了人才的争夺。

报告指出，本地金融服务业的人才需求远远超越供应，好的人才更是难求。越来越多的专业人士在冠病疫情后对工作的看法和要求有所改变，工作与生活平衡和工作满足感比起高薪和职衔更为重要。

新晋行业也同时从金融服务业吸引人才，导致人才流失。有76％的本地金融服务业专业人士考虑在今年内换工作。

去年本地各个资历级别的空缺都有所增加，初级职位增幅最可观，达222％，共690个。中层职缺仍然是招聘的重点，共有1万1823个空缺。资深的金融服务专业人士职位则有6689个。

新加坡的金融业稳定并受到政府严格监管，拥有充足的基础设施、税收减免和福利，专业人士也可以在本地享受高水平的生活。因此，在目前全球动荡的趋势下，香港、伦敦和吉隆坡等其他主要金融中心的人才大量涌入。

反之，本地的金融业人才则为了寻求更大的自由、海外工作经验和更好的应聘条件等理由，转移到其他金融城市。

报告指出，加密货币和区块链等新技术，以及基金管理领域持续增长，2022年会看到金融服务中的永久职位和合同职位强劲增长。