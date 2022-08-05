发行总额24亿元 政府绿色债券 票息率3.04％

供公众认购的总额为5000万元。公众星期五上午9时起可通过自动提款机、网络银行或手机银行申请新发行的债券，申请截止日期为8月10日中午12时。

新加坡金融管理局发行的首批绿色新加坡政府基础建设债券（Green SGS（Infra）），获得机构投资者的热烈反应，收到的认购额超过53亿元，认购率超过一倍。

金管局星期四（8月4日）晚上公布，这个50年期的主权绿色债券，发行总额为24亿元，票息率为3.04％，其中供公众认购的总额为5000万元，供机构投资者认购的总额则为23亿5000万元。

公众星期五上午9时起可通过自动提款机、网络银行或手机银行申请新发行的债券，申请截止日期为8月10日中午12时。

金管局说，新发行的绿色债券必须按1000元的倍数申请。散户和机构投资者的最低认购额分别为1000元和20万元。

债券付息日为每年的2月1日和8月1日，直到到期日。首个付息日为明年2月1日。

金管局也提醒散户投资者，在投资买政府债券前，须考虑这是否符合他们需求的投资产品。

金管局说：“每项投资都有风险，而且债券可能不适合所有人。如果债券在到期前被卖出，你可能会蒙受损失，因为债券的市价可能随着市场条件变化而上涨或下跌。”

金管局绿色债券将以新元计价，属于政府绿色债券计划的一部分。

政府是今年2月在财政预算案中宣布在2030年前发行总额高达350亿元的绿色债券，以资助公共领域的绿色基建项目。6月时，政府推出新加坡绿色债券框架，列明绿色债券收益适用的领域及项目。

首批主权绿色债券所取得的收益将用于资助具环境效益的项目，包括资助地铁裕廊区域线（Jurong Region Line）和跨岛线（Cross Island Line）的绿色项目。

这是政府首次发行如此长年限的债券。在这之前，政府债券年限最长为30年。

分析：以新元计值

是债券受欢迎主因之一

这也是政府债券首次以银团（syndication）方式来发行，由金管局委任一组银行作为承销商（bookrunner），共同销售这批债券。

主权绿色债券符合当前的绿色金融趋势。一些亚洲经济体如香港和韩国已展开绿色债券计划，支持去碳化举措，推动绿色金融市场。例如香港特区政府今年5月推出的零售绿色债券，发行额为200亿港元（约35亿新元）。

Bondsupermart总监王志鸿接受《联合早报》访问时说，金管局的绿色债券受到机构投资者的热烈欢迎，主要因为它是首批以新元计值的主权绿色债券，而且年限达50年。

他说：“一些投资机构受委必须投资以新元计值的绿色投资产品，但市场中这类高质量的绿色债券却不多，主权绿色债券恰好满足这些投资机构的需要，而且它还是非常罕见的50年期、具AAA评级的主权绿色债券。”

他也认为，散户投资者对债券的兴趣或许较低，因为50年期债券对他们来说可能年限过长，而且市场不乏其他吸引人的投资产品，例如最近发行的约30年期新加坡政府债券，票息率达2.8％。

星展银行固定收益全球主管李福陈说，政府发行绿色债券，彰显它对发行高质量绿色债券的承诺，除了给本地更多高质量的法定机构及公共部门机构树立良好榜样，也有助于推动更多企业绿色债券活动。

他说：“虽然其他司法管辖区已发行绿色债券，但新加坡是首个发行50年期的主权绿色债券。此外，新加坡是全球仅有的九个，以及亚洲唯一被所有三个评级机构评为AAA级的主权国家。”

公众若有意申请政府绿色债券，可上金管局网站查询更多详情。