可再生能源和传统能源业务贡献增加 胜科工业半年净利大增94％至4.9亿元

扣除特别账项后，胜科工业上半年净利是去年同期的10倍以上。去年上半年，集团在中国的合资公司重庆松藻电力出现2亿1200万元减值损失。集团预期，全年业绩将比去年显著来得高。

可再生能源和传统能源业务贡献增加，胜科工业（Sembcorp Industries）在扣除特别账项之前的上半年净利大增94％至4亿9000万元。集团预期，全年业绩将比去年显著来得高。

扣除特别账项后，上半年净利是去年同期的10倍以上。去年上半年，集团在中国的合资公司重庆松藻电力（Chongqing Songzao）出现2亿1200万元减值损失。

胜科工业星期五（8月5日）开市前发布上半年业绩。集团上半年的营业额增加了45％至47亿5500万元。

派发每股4分中期股息

董事会宣布派发每股4分中期股息，高于去年同期的2分。派息日是8月23日。

集团大部分业务在上半年都取得增长。可再生能源业务的净利是去年同期的三倍以上，达到7600万元。

集团今年1月和6月完成收购中国的国投新能源公司（SDIC New Energy）和深圳辉飏新能源（Shenzhen Huiyang New Energy），是推动可再生能源业务表现强劲的主要原因。

印度的风能资产和新加坡的太阳能业务也有改善。包括上半年争取到0.9吉瓦（GW）的可再生能源项目，已经装机和正在开发的可再生能源总容量达到7.1吉瓦。

传统能源业务净利增加至3亿9700万元，比去年同期扣除特别账项前的净利增加了115％。

胜科工业集团总裁兼首席执行官黄锦贤在业绩说明会指出，传统能源业务表现强劲，主要是因为新加坡和印度的电价上涨，以及天然气对冲所带来的收益。

黄锦贤也说，自从集团宣布转型策略以来，可再生能源业务取得了良好发展。他强调，尽管全球经济放缓可能影响需求，但集团长期目标不变，会继续推进从褐色到绿色，即从传统能源过渡到可再生能源的转型策略。

距离2025年可再生能源总装机容量达到10吉瓦的目标，黄锦贤说：“我们的进度有些超前，所以我们有信心，不急于求成。”

集团首席财务官郑值文特别说明了缅甸的业务进展。他指出，在曼德勒省敏建县（Myingyan）的发电厂维持营运，也根据合同按时收到付款。

整体而言，如果上半年的市场条件保持不变，集团预计下半年传统能源业务的基本盈利保持强劲。上半年完成收购的中国可再生能源组合，会支撑可再生能源业务表现。

由于利率上升以及收购国投新能源公司和深圳辉飏新能源的借贷成本增加，企业成本也将增加，但集团预期全年业绩明显比去年更好。

盈利表现强劲，胜科工业股价全天上扬1.99％，闭市报3.07元。今年来，集团股价上涨了大约53％。