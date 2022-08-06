我国零售销售连续四个月增长 经济师调高全年增长预测

我国零售销售连续四个月增长，6月同比增长14.8％。经济师看好今年的零售销售，调高全年的增长预测。

新加坡统计局星期五（8月5日）公布的最新零售销售指数（Retail Sales Index）显示，6月增长主要是因为去年同期时，国际旅行限制等措施仍在实行，比较基数较低。

若不包括汽车销售，6月份零售销售上升19.8％。经季节性调整，零售销售环比下降1.4％，不包括汽车销售则下降1.9％。

华侨银行首席经济师林秀心接受《联合早报》访问时表示，已经将今年全年的零售销售预期从7％至8％上调到9％至10％，接近2021年的11.1％。

“零售数据连续第四个月录得上涨，并且是两位数涨幅，反映边境重开以及疫情限制措施放宽后，消费者情绪的改善……如果游客数量继续保持健康增长，并且接下来有更多国际活动开展，零售业前景依然乐观。”

大华银行高级经济师柳天成同样将今年零售销售预期调高到9％。对于经过季节性调整后环比数据下降1.4％的原因，经济师给出了不同观点。林秀心认为“这可能反映市场对于地缘政治紧张局势以及全球经济衰退的谨慎态度。”柳天成则认为可能是学校假期间有更多的家庭出国度假，导致6月份的国内支出减少。

6月份零售总额约为38亿元，其中网络零售大约占12.7％，高于5月份的11.7％。

大多数零售业的销售额在今年6月都录得同比增长。非必需消费品板块，如鞋子衣服、百货公司和钟表珠宝的销售额延续了上个月的大幅增长，分别为92.4％、57.8％和53.6％，这是因为去年同期时游客消费因国际旅行限制而减少。

相比之下，6月汽车销售额同比减少11.4％，超市和大卖场，以及小型超市和便利店的销售额也分别下降11.3％和4.9％。统计局指出，这是因为去年6月的高警戒解封期间，更多人待在家里，对食品杂货的需求更高。

去年6月的高警戒解封阶段，有超过半个月禁止堂食，影响了餐饮服务销售。今年6月餐饮服务销售延续了5月份40.1％的增长幅度，同比增长达到59.1％。经季节性调整后，6月的餐饮服务销售下降0.5％。

6月份的餐饮服务销售总额为8亿8500万元，其中网络餐饮服务销售约占25.7％，高于5月份的24.4％。

随着大型活动及国际旅行限制放宽，活动及机上餐饮需求增加，6月份的餐会供应销售增长了109.7％，餐馆的增长幅度最大，达到143.7％。