创业公司半年净利 同比上扬24.1％至1.74亿元

尽管在第二季面对全球供应链挑战以及中国的封控措施，创业公司（Venture Corp）上半年净利同比上扬24.1％至1亿7430万元，每股盈利报59.8分，比去年同期增加24.3％。

公司董事会建议派发每股25分的中期股息，与去年同期持平。派息日为9月15日。

创业公司星期五（8月5日）闭市后发布截至6月底的上半年业绩报告显示，集团上半年营收同比上升25.4％，报17亿9610万元。所有科技业务都取得稳定的增长表现。其中医疗保健与健康、生命科学与基因组学，以及测试与测量仪器技术业务的表现强劲。

半年营运现金流 明显高于去年同期

虽然通胀压力加剧，但集团的研发能力与其他业者区分开来，以及继续提高生产力的举措，带动了上半年税前盈利利润率达到11.8％，高于去年同期的11.3％。

业绩报告显示，集团上半年的营运现金流增加至2亿2760万元，明显高于去年同期的1亿7620万元。集团说，为了应对关键部件的材料短缺问题，集团增加库存来应付客户的订单，造成营运资本增加。

从客户或商业合作伙伴的订单来看，创业公司预期下半年的需求保持不变。集团留意到客户的需求坚韧，尤其是生命科学与基因组学、医疗保健与健康、网络与通信、测试与测量仪器、流程和测试设备领域。

面对全球供应链受干扰、通胀压力上升和人力资源吃紧的挑战，科技行业的供应继续保持低迷状态。尽管下来12个月会面临这些阻碍，凭借卓越的营运表现以及专注于库存管理的举措，集团预期全年表现向好。

长远来看，集团将继续专注于业务的可持续发展目标和战略方向。集团计划投资和扩大人力资源、开发与众不同的新科技，以及新的制造产能，专注于执行转型计划。

创业公司股价星期五收报17.73元，上涨0.97％。