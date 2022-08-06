银行股与美股带动下 海指本周累计上涨71.32点

受隔夜美股带动，新加坡海峡时报指数星期五（8月5日）闭市报3282.88点，上涨13.02点或0.4％。

本地银行股连报佳绩以及美股的连续反弹，延续海指8月连涨走势。本周累计上涨71.32点或2.2％。

亚太地区其他股市的表现也让人欢欣鼓舞。台湾股市上涨2.27％，引领亚太股市；深圳和上海股市分别上涨1.44％和1.19％；东京和首尔股市各涨0.87％和0.72％；悉尼和香港股也分别上涨0.58％和0.14％。

辉立证券首席交易员韩巍博士接受《联合早报》访问时说，本地银行股的业绩表现良好和隔夜美股的反弹，推动海指上扬。在美股连续反弹的情况下，投资者的恐慌情绪得到一定程度的释放，加上海指之前遭到几个月的连续打压，近期得以连续反弹。不过，他还是重申，这只是中期反弹，市场整体下行的趋势并没有改变。

CMC市场分析师王绥勤认为，海指已经连续三周上涨，这主要受到好于预期的银行股第二季财报的推动。在当前利率上涨时期，银行股成为吸引资金流入的防御性股票，海指数近期的看涨基调起到支撑。

本地股市全场成交量16亿2000万股，总交易额10亿7000万元。上升股281只，下跌股185只。

成份股方面，14只上扬，14只下跌，两只持平。涨幅最大的是丰益国际（Wilmar International）和新电信（Singtel），前者涨4.12％，收报4.30元；后者起2.34％，收报2.63元。

跌幅最大的是凯德综合商业信托（CICT）和凯德投资（CapitaLand Investment），分别滑落2.74％和1.24％，报2.13元和3.97元。

个股消息方面，星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）公布2022年第三季业务报告，截至今年6月底，信托第三季整体投资组合的租赁面积为17万3087平方米，租用率达96.5％。其中，物流和工业投资组合的租用率保持在100％，第四季没有到期的租户。商业投资组合的租用率稳定为91.3％，0.9％的租户将在第四季到期。

信托加权平均租约（WALE）为4.6年，管理投资组合总值达65亿元。

此外，信托总杠杆率为29.2％，环比下降3.9个百分点；借贷成本为1.6％。平均加权债务到期期限为三年，环比增加0.1年；固定借款占80.6％，环比增加9.3个百分点。总借款额达20亿2000万元。

Elite商用投资信托（Elite Commercial REIT）发布上半年的业绩显示，信托每股派息为2.56便士（约4.31新分），同比下降2.7％，派息日为8月16日。可派发收入同比增长9.7％至1116万英镑，主要来源于首次收购产业的贡献和节省的税收，但因房地产收购导致的借款利息成本增加和入住率下降抵消了部分收入。此外，信托加权平均租约（WALE）达5.2年。

亚洲征信有限公司（Credit Bureau Asia）公布截至今年6月底的上半年业绩时指出，由于公司业务和市场对财务数据需求增加，公司扣除税务和少数股东利益后净利（PATMI）同比都上涨2％至1120万元和400万元。营收增长5％至2350万元，其中非金融数据业务和金融数据业务收入分别增长4％和7％。董事会建议派发每股1.70分的中期股息。