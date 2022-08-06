报告： 第二季虽上扬 本地建材价格下来料趋稳

总部位于都柏林的建筑咨询公司Linesight日前发布的今年第二季大宗商品报告显示，第二季的钢筋价格和扁钢价格环比分别上扬5.9％和5.4％，水泥和混凝土环比分别攀涨5.8％和8.3％。至于铜价环比则微跌0.6％。

尽管新加坡今年第二季的建筑材料价格上扬，但预料接下来将显现放缓迹象和趋向稳定。

总部位于都柏林的建筑咨询公司Linesight日前发布的今年第二季大宗商品报告显示，第二季的钢筋价格和扁钢价格环比分别上扬5.9％和5.4％，水泥和混凝土环比分别攀涨5.8％和8.3％。至于铜价环比则微跌0.6％。

根据预测，在第三季，钢筋价格和扁钢的价格环比都将上升1.5％，水泥和混凝土的价格环比也会上涨1.1％，而铜价则会下滑13％。报告指出，近几个月来，由于俄乌冲突导致供应中断，钢价在第二季初曾大幅上涨，现已趋稳。

据大众钢铁集团（NatSteel Holdings）表示，自俄乌冲突暴发以来，至3月中旬，本地钢筋价格已上涨15％，来自土耳其和中东的进口受到限制，原因是能源和运输成本上升，以及出口国更偏向卖给欧洲买家。

高需求以及供应可能进一步中断，将使钢价保持相对高位。如果能源价格通胀能得到遏制，生产成本压力将会减轻。

根据报告，混凝土和水泥价格在第二季度继续上涨，因为需求增强，能源价格高企推动生产成本上升，鉴于接下来原材料和运输成本价格会较高，未来几个季度的价格仍将保持高位。

Linesight新加坡董事墨菲（Michael Murphy）说：“展望未来，我们预计供应成本将趋于平稳，同时对模块化施工等替代建筑方法的兴趣提高，可能促使建筑业在今年下半年和2023年变得非常活跃。”

报告指出，人力市场紧缩也会持续影响本地今年的建筑成本，但模块化建筑得到政府更多支持，提高了建筑业的效率和缓解建筑公司的资源压力。整体而言，我国建筑业预计在今年会进一步增长，但增长率比2021年要低。