腾飞瑞资1.048亿元收购飞利浦区域总部

腾飞瑞资（Ascendas Reit）将以1亿零480万元收购飞利浦（Philips）位于大巴窑1巷622号的区域总部Philips APAC Center。

Philips APAC Center目前的业主是飞利浦电子新加坡公司（Philips Electronics Singapore），买卖双方已签署选择权协议。飞利浦将租回现有楼面，成为主要租户。这个房地产的估值是1亿1150万元。交易预期在今年下半年完成，可助腾飞瑞资提高每单位派息。

腾飞基金管理公司执行董事兼总裁郑伟良说：“新加坡仍然是腾飞瑞资的主要市场，占信托的资产管理规模的60％左右。收购这个资产是对信托投资组合的自然补充，加强我们的科技和生物医学客户群，它高达95.7％的出租率和长达4.5年的加权平均租约（WALE），将提高信托的投资组合的整体韧性。”

飞利浦亚细安及太平洋地区首席执行官兼执行副总裁卡罗琳·克拉克（Caroline Clarke）说：“我们在新加坡已经经营了70多年，我们对新加坡和本地区的承诺仍然像以前一样强烈。Signify和家用电器业务的战略剥离，是我们向卫生科技领导者转型的一部分，而下一个合乎逻辑的步骤是改变我们对APAC Center的拥有权，以反映它的多租户性质。我们的业务运营不会因此有任何方式的改变，新加坡仍将是飞利浦的一个重要市场，也是我们业务、创新和与利益相关者合作的一个繁荣的区域中心。”

这个位于大巴窑的房地产是在2016年重新发展成飞利浦的亚细安和太平洋业务的总部和创新中心，楼高六层的建筑设有实验室、研发、仓储和辅助办公楼面，总楼面达3万7975平方公尺。腾飞瑞资打算为这个房地产取得建设局的绿色标志超金（Green Mark Gold Plus）证书。

腾飞瑞资星期五股价下跌0.66％，闭市报3元。