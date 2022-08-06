丰益国际（Wilmar International）

建议：增持

目标价：5.50元

闭市价：4.30元（+4.11％）

在调整非核心项目和印度合资公司阿达尼丰益（Adani Wilmar）上市的利润后，丰益国际截至6月底的上半年核心净利润达9亿8000万美元（约13亿4840万新元），高于我们的预期。净利同比上涨55.1％至11亿6498万美元。盈利主要得益于利润率的增长，尤其是食品、饲料和工业产品领域。此外，集团在欧洲和东南亚的联营公司的收入也有所增长。

得益于消费品销量和利润率的提高以及糖业收入的增加，预计集团下半年盈利将保持弹性。

不过，由于近期大宗商品价格走软，预计棕榈上游产业的收入将降低，但同比仍将增长。（大华继显研究）

宏利房地产投资信托（Manulife US REIT）

建议：买入

目标价：0.78元

闭市价：0.59元（-0.84％）

由于入住率下降，少了信贷准备金冲销，信托每单位派息上半财年同比下降3.3％。

不过，新收购物业的贡献、较低的租金回扣和停车场收入的增长仍支撑信托的收入。

与次级市场相比，主要投资组合地区在疫情限制放宽后，复工不及预期，导致现有租赁势头放缓且规模缩小。金融业和律师事务所等大租户重新评估他们的租赁空间后，将更多采取混合办公方式。不过，长租约和到期租户的续约对这些的负面影响有所缓解。

总体而言，我们认为股价已很大程度上消化了这些不确定因素。（兴业证券研究）