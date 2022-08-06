星狮集团九个月净利 下跌18.3％至9730万元

星狮集团（Fraser and Neave）截至6月底首九个月净利同比下跌18.3％至9730万元，主要是因为成本上升导致乳品业务盈利显著下跌；集团营收同比微增2.4％至14亿9550万元，由啤酒与汽水销量增加和售价上涨带动。除泰国之外，集团在所有市场的营收都上升。

集团首九个月扣税前盈利同比下跌17.9％至1亿8000万元。

集团星期五（8月5日）闭市后发布的业务报告指出，集团饮料（啤酒与汽水）业务首九个月营收同比增长19％，营收占比达29％，较去年同期的25％高。

此外，由于外汇折算和出口销售下降的影响，乳品业务的首九个月营收同比跌3％，营收占比较去年同期下降三个百分点至60％，外汇和出口的不利影响部分被较高的售价抵消。

印刷与出版业务首九个月营收同比跌8％，营收占比下降1个百分点至10％，主要是因为新加坡和香港采用较少教科书，以及新加坡的学习管理系统提前终止；印刷业务也受到中国防疫封锁措施的影响。

集团在新加坡、泰国、马来西亚和其他市场的首九个月营收占比，分别为22％（去年同期22％）、33％（36％）、38％（36％）和7％（6％）。泰国的营收受到出口销售减少和外汇兑换的不利影响。

乳品业务首九个月扣税前盈利同比跌23％，盈利占比下降至82％（去年同期为87％），因为成本上升，泰国业务的盈利也受到外汇换算的不利影响；饮料业务首九个月扣税前盈利同比劲增42％，盈利占比增至20％（12％）。

各地对首九个月扣税前盈利的贡献占比分别为：新加坡（-2％）、马来西亚（27％）、越南（40％）和泰国（35％）。