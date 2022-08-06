本地散户投资股票数额虽减少 仍占投资组合近九成

一份报告显示，本地散户投资者今年上半年股票投资虽有减少，但仍占投资组合将近九成。

富途控股（Futu Holdings）子公司moomoo证券（新加坡）通过用户交易数据，发布了一份今年上半年和去年下半年本地散户投资动向的半年对比报告。

报告显示，截至今年6月15日，股票投资占散户投资组合的86.3％，比去年下降三个百分点。男性投资者的平均投资资金比女性高51.5％。

就不同年龄段散户来看，X世代（1980年或之前出生）相对更愿承担股票风险。他们的股票投资半年对比由92.2%减至89.4％。Z世代（1997年或之后出生）则减持股票最多，半年对比由85.3％减至76.6％。他们把更多资金投入基金和债券，分别达14.9％和7.7％，高于其他两个年龄段。Y世代（1981年到1996年出生）的股票投资半年对比由89.8％减至84.7％。

报告指出，本地投资者每日交易频率大幅上升，半年对比由0.23次增至0.35次。其中，男性由0.28次增至0.42次，女性由0.17次增至0.24次。X世代由0.3次增至0.48次，Y世代由0.24次增至0.34次，而Z世代由0.13次增至0.19次。

报告还显示，今年本地女性投资者投资更多元化，期权交易比去年下半年增加了21％。

此外，投资者的基金投资半年对比由3.3％升至13.6％，成为第二大投资选择。