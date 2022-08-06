李智陞：政府密切留意房地产走势 必要时采取行动

政府将继续密切留意房地产市场走势，并在必要时采取行动，以确保楼市稳定及房价是国人负担得起的。

国家发展部长李智陞星期五（8月5日）在合登集团（Huttons）2022年常年大会上讲话时，作出上述表示。

他也强调，政府将致力于满足国人的抱负和期望而不只是需要，我国有许多大项目与发展计划在进行中，他呼吁房地产经纪协助与客户分享我国的市场发展，鼓励客户作出谨慎的决定，并引导客户选择适合他们需求和长期利益的房地产。

李智陞表示注意到国人眼下所担心的房价持续上涨及抵押贷款利率上升的问题，他们担忧这会冲击本地房地产市场。

他以政府去年果断采取房地产降温措施，半夜宣布调高额外买家印花税（ABSD）和其他措施为例，重申政府的决心和期望。

“因为我们看到房价可能偏离了经济基本面的风险。这非常重要——我们不想看到房地产泡沫，我们不希望新加坡人陷入困境，这就是我们采取行动的原因。”

李智陞在演讲中，也阐述了政府的各大国家发展项目和计划，包括新式组屋、更多混合用途大厦、巴耶利峇空军基地的重新发展和南部濒水区（Greater Southern Waterfront）的发展计划等，并提到政府将推出更多新组屋、新推出的黄金地段组屋计划，以及通过政府售地计划推出更多土地供发展私人住宅，以表明政府在住房供应方面的努力。

他强调，为新加坡人提供住房仍然是重中之重，所以他向国人承诺在2021年至2025年推出多达10万个新组屋单位，以满足国人对住房的强劲需求。为长远打算，政府也将对公共住房作“全面重新设想”，以可持续的方式利用我国有限的土地。

他也提到国家50年发展大计，其中包括使大自然更紧密地融入城市和整体保留某个地带的独特风格，例如汤申—加冷走廊。另外，探讨建设更多混合用途大厦，是希望我国市区的夜晚也能够充满活力。