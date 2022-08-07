夹心层爸爸 vs 有钱人爸爸

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“夹心层爸爸”要进场买私宅，现在是高价位还是低价位？将来要集售会不会被其他立场不同的“有钱人爸爸”拖累？

自住型买家可不能潇洒进场说走就走，将来不等屋龄告急先离场，是套利还是被套牢？

一个朋友最近想从组屋提升到私宅，让老婆孩子生活更舒适。AMO Residence开放预览时，他也去参观了。直到项目开盘他还犹豫未决，没想到375个单位第一天已几乎被抢光，2110元的中位尺价还立下市郊大众化私宅的新标杆。

原本住四房式组屋的他看上了三卧房单位，不过老实说，连低楼层单位都要价180万余元，已超出贷款顶限——他不是买不到，是买不起。

虽然“提升”的念头未绝，但他接下来恐怕只能把眼光转向价位较低的新项目，甚至转售市场了。

心仪的房子望尘莫及，他跟我谈起时，我却连连“恭喜”他。因为以他不上不下的收入，既没有财力雄厚的父母，更没有“好眼光”在加密货币前两年大旺时赚到不清不楚，确实不该进场。

我安慰这个“夹心层爸爸”说：“这个项目，连有钱人都嫌贵！”

为什么这么说？另一个住在春景花园（Chuan Park）私人公寓的“有钱人爸爸”朋友，最近为项目的集体出售计划而烦恼——他是少数没有签署集售协议的业主。

原因是除了自住的春景花园单位，他还另有两个私宅在收租。若卖掉春景花园须另买一个自住单位，他得支付25％的额外买方印花税（ABSD）。

AMO Residence离春景花园不远，“有钱人爸爸”也去看了，却买不下手。

他现在住的单位，可从集售获得约200万元。可是，AMO Residence一个大小相当的五卧房单位要300多万元，200万元只买得到900多方尺的三卧房单位。

他说：“我不想降级，可是要买的话单单ABSD就要70多万元，要命！”

99年租赁地契的春景花园屋龄已超过40年，2018年上一波集售热潮时曾寻求出售，“有钱人爸爸”当时是投支持票的。

讽刺的是，当时的9亿元保留价争取不到八成业主支持而拉倒。这一轮以9亿3800万元推出却找不到买家，进入私下协议后经过一番拉锯，最后才以8亿9000万元成交，还低过上一轮不过关的保留价。

这四年间，市区重建局统计的中央区以外（OCR）私宅价格累计上涨了22.8％，国大房地产与城市研究院（IREUS）统计的非中央区非有地私宅转售价也涨了12.8％。

春景花园这期间的转售价其实也起了，多少反映在两次集售的保留价调涨。

然而，最终成交价却低于上一轮不过关的保留价。这除了因为上一轮集售市场过热炒高业主当时的预期，其实也反映了如今的春景花园屋龄更高、地契更短冲刷房地产内含价值，以及发展商相对谨慎的买地决策。

前者是租赁地契私宅的长期结构性风险，后者是发展商对当下楼市前景的真实风险评估。

这时候因为手中的组屋价值显著上扬，或收入增长而想要提升的自住型大众化私宅买家，应当对这两点风险有所警惕。

租赁地契私宅跟政府组屋一样，价值会被所谓的“地契衰减”（lease decaying），即地契年限日渐缩短所影响。

国大房地产与城市研究院在2019年对1997年至2017年这20年间的61万8000宗住宅交易进行研究。结果显示，政府组屋、永久地契私宅，以及租赁地契私宅的价值，在头20年因为屋龄渐长而折旧的速率不相上下。可是从第20年起，屋龄对房产价值的影响以租赁地契私宅最为显著，永久地契私宅次之，组屋最小。屋龄一超过30年，租赁地契私宅价值的折旧更是急转直下。

研究发现私宅折旧更快

这项研究的关键发现是组屋更能保值，而私宅业主须花更多钱来维持物业状态，房产价值的屋龄折旧更快，租赁地契私宅的地契衰减更使问题加倍严重。

整体而言，本地私宅在转售市场的价格在长期还是保持增长，这是因为整体楼市增值大于屋龄折旧速率。

上个月，ERA研究与咨询受《商业时报》委托，对全岛64个屋龄至少35年的99年地契私宅自2009年至2022年上半年的交易数据进行分析。结果显示，这些“老私宅”的价格在这期间显著增长，但涨幅低于整体99年地契私宅的中位价格涨幅。

有趣的是，OCR老私宅的涨幅比核心中央区（CCR）和其他中央区（RCR）的老私宅都大。三者之间，OCR老私宅跟该区中位价格增幅的差距最小，只有10％，RCR的差距19.2％，CCR高达33.3％。

ERA认为，这显示OCR老私宅的保值能力高于其他地区，但或许也是因为OCR老私宅并没有其他两区老，30多年前，多数私宅都在中央区和东海岸，市郊的私宅不多。

大众化私宅买家，如这位“夹心层爸爸”，不论在看新项目或转售单位，如今都应当思考几个问题。

往下走，当OCR私宅更老，地契年限更短，数量更多时，它们在转售市场还能不能维持现今骄人的保值能力？

当更多OCR私宅像春景花园那样屋龄告急时，会有多少发展商进场“英雄救美”？

Edgeprop网站数据显示，本地至今的私宅集售交易，七成以上集中在中央区第9至第11邮区和东海岸第15邮区。

春景花园所处的第19邮区也是热门集售区。项目地点超棒，旁边就是罗弄泉地铁站，尚且让发展商踌躇，跟它条件一样或更好的OCR私宅有多少？

虽然已经有发展商出价购买了，“有钱人爸爸”心里还是期待交易最后拉倒，例如不获发展商的股东批准，或重新发展的交通影响评估不通过等。

我问他，难道不担心地契衰减，房子价值归零？

他说：“怕什么，再过30年我不在了，就算地契剩不到30年卖不出，难道我的孩子不能留着收租吗？租金也是价值啊！”

这就关系到买进的价位，他在2000年低位进场，早已回本，将来租金都是正数回报，现在卖反而要内出血。至于近几年以较高位买进的，却可能是卖比较划算。无怪乎每个集售计划，总是七十二家房东各自盘算，往往不成居多。

“夹心层爸爸”要进场买私宅，现在是高价位还是低价位？将来要集售会不会被其他立场不同的“有钱人爸爸”拖累？自住型买家可不能潇洒进场说走就走，将来不等屋龄告急先离场，是套利还是被套牢？

房地产经纪总会说，房价长期都是涨涨涨，全世界的买家都看好新加坡，等不及把钱汇过来投资置业。

然而，发展商地段库存所剩不多，买地时尚且精打细算，谨慎评估建筑成本、利率走势等风险。

这份慎重，是不是也值得“夹心层爸爸们”借鉴？