从通胀到增长忧虑——对亚洲资产的看法

全球经济衰退再次成为市场热议的话题，未来几个月，天然气和石油价格可能会继续加剧通胀。

如何在收紧货币政策对抗通胀与避免经济衰退之间找到适当的平衡，将是各国央行面临的挑战。

面对全球供应链瓶颈、能源冲击、实际收入缩水、金融环境趋紧、新一波疫情等诸多不利因素，全球经济这艘船可能已不堪重负，无法平静航行。

制造业新订单大幅减少，多个行业已从原材料稀缺迅速转为库存过剩。工业活动和国际贸易虽经历疫后大幅反弹，但可能会在下半年受创。

因此，“衰退”再次成为市场热议的话题。领先指标显示，美国经济衰退的风险加剧，经济学家一致认为衰退将于2023年初开始。

与此同时，俄乌冲突将继续影响大宗商品价格。未来几个月，天然气和石油价格可能会继续加剧通胀。如何在收紧货币政策对抗通胀与避免经济衰退之间找到适当的平衡，将是各国央行面临的挑战。

股票风险溢价（持有股票相对于避险的政府债券的溢价）表明，尽管近期估值有所下降，但股票价格依然坚挺。随着各国央行决心抑制需求以遏制通胀，企业盈利衰退的风险也在上升。投资者情绪已转为负面，足以说服我们对全球股市整体保持中性立场，对瑞士等个别防御型市场持正面看法。

我们仍青睐医药等领域现金流良好的优质成长股。鉴于股市面临的挑战，我们仍重点关注具有稳健收入流和派息的板块。

善用市场持续波动至关重要

迄今，我们的亚洲股票敞口一直集中在估值偏低的东南亚股票上。但随着中国解除防疫封锁，以及旨在重振经济势头的财政刺激措施生效，我们正转向中国股市。一些行业的政策压力可能也会减轻，以帮助中国经济复苏，而盈利预测的下降趋势最近也已停止。

善用持续的市场波动和保护投资组合仍至关重要。我们增持流动性，尽管收益机会增加，但我们仍认为存在持续时间较短的现金增值解决方案。所有传统资产类别的战术期权交易仍然适用，也可用于策略性地应对大宗商品价格的剧烈波动。

亚洲信贷（除日本）的利差紧随美国市场今年大幅扩大的步伐，尽管仍具有吸引力，但亚洲投资级别债券相对于美国同类债券的溢价已收窄。

我们总体上仍对亚洲高收益债券保持警惕，尽管其收益颇具吸引力。事实上，亚洲高收益债券的高收益率通常预示着资金紧张，可能会导致资不抵债。

刺激措施推动中国经济反弹

我们仍看好亚洲投资级别公司债券，尽管近期收益率有所收窄，但其相对于美国同类债券的收益率溢价仍具有吸引力。因此，我们的目标是持续“剪息票”（clipping coupons）。

随着财政刺激措施推动中国经济反弹，亚洲高收益债券利差预计从6月24日的230个基点微幅收窄至年底的210个基点。

尽管新兴市场股市在6月份与全球市场一样出现普遍调整，且美元再次走强，但新兴市场股市的表现总体上优于发达市场股市。亚洲表现尤为突出，录得相对较好的表现，而中国是唯一在本月实现正回报的主要新兴市场。

多个因素帮助改善了投资者此前对中国股市的低迷情绪。经济逐渐重启，互联网巨头面临的监管压力有所缓解，额外的刺激措施，以及特朗普执政时代施加的关税有望部分取消，这些因素都帮助压缩了中国的风险溢价，从而支撑股价。未来，中国股市可能会继续分化，有望在今年余下时间成为颇具吸引力的投资对象，尤其是在全球市场依然低迷的情况下。

市场对全球增长前景和大宗商品价格高企的担忧日益加剧，导致亚洲新兴市场货币（除日本）承压，因为亚洲国家对全球贸易尤其敏感，而且大多是大宗商品的净进口国。亚洲新兴市场和美国的利差恶化也无济于事。

人民币大幅贬值更使亚洲新兴市场货币在第二季度雪上加霜。不过，全球风险胃纳下降对亚洲货币的负面影响要小于对新兴市场货币的负面影响，因为人们认为前者相对不太容易受到全球避险情绪激增的影响。

展望未来，我们认为联储局明年不会加息，可能限制亚洲新兴市场和美国利差的恶化。此外，由于实施财政刺激，未来几个季度中国应会录得比发达市场更高的增长率，从而支撑亚洲新兴市场货币。

最近数月，亚洲新兴市场货币兑美元普遍走弱。虽然能源进口成本在短期内仍可能对亚洲新兴市场货币构成挑战，但全球利率见顶以及中国相对于美国的增长前景改善，有望在中期为这些货币带来逆转。

（作者是瑞士百达财富亚洲首席投资官兼CIO办公室及宏观研究主管）