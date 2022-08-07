分析师：阿里与鹏瑞利联手发展最高综合项目 本地未来或出现更多逾300米摩天楼

王阳发 ongyh@sph.com.sg

分析师指出，建造摩天大楼的成本更贵，碳排放更高，但高楼可成为新地标，有助于提振本地金融中心的声望，预料中央商业区下来会逐渐出现更多超越300米的项目。

本地将出现305米高的摩天大楼，超越目前最高大楼国浩大厦（Guoco Tower）。

阿里巴巴集团与鹏瑞利集团（Perennial Holdings）领头的财团，计划在丹绒巴葛地铁站对面安盛保险大厦（AXA Tower）原址——珊顿大道8号，发展305米高的混合用途摩天楼项目，势将成为新加坡最高楼，超越也是在丹戎巴葛的国浩大厦（290米）。

分析师指出，建造摩天大楼的成本更贵，碳排放更高，但高楼可成为新地标，有助于提振本地金融中心的声望，预料中央商业区下来会逐渐出现更多超越300米的项目。

珊顿大道8号早前是安盛保险大厦，高235米，也曾是财务大厦（Treasury Building）原址和淡马锡控股的总部。它建于1986年，其下方连接丹戎巴葛地铁站。大楼已在近期关闭，等待拆除。

根据《商业时报》日前报道，在珊顿大道8号将兴建高达305米、共63层楼办公、零售、住宅兼酒店项目的计划，已获得市区重建局（URA）的批准。市建局已证实此事。《福布斯》（Forbes）杂志随后报道，这个项目预期2028年落成。

新加坡国立大学房地产与城市研究院院长程天富接受《联合早报》访问时说，在巴耶利峇空军基地搬迁和取消飞行路线限制后，中央商业区可出现高于300米的摩天大楼。

可降低城市高额土地成本

他说：“高楼和高密度项目可以优化土地使用，降低城市地区的高额土地成本。”此外，他说，政府计划推出地契较短的商业地段，发展商可通过增加建筑高度来缩短收支平衡期。考虑到建筑和电梯科技已大有进步，高楼的建筑成本不会过高。

ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣受访时表示，本地会逐渐涌现出更多摩天大楼，但拆除并重建的成本和碳排放高，也需更长时间完工，业主必须考虑到财务平衡。

他指出，建筑业是高碳排放行业，建筑成本又不断上涨，业主要仔细评估重建的可行度。除了重建，业主可选择在现有基础进行改造。但他也说：“摩天大楼会成为人们谈论的热点，也能让发展商引以为豪。”

不过新高楼仍远低于区域的其他摩天大楼，如马来西亚的吉隆坡118（679米高）。程天富说，在超过一定高度后，建造成本会成倍上升。

珊顿大道8号发展项目总楼面可达约160万平方英尺，预期从B1层到第二层楼都是零售楼面（包括餐饮），其上是办公楼面，预期占项目总楼面的稍微超过一半，再上是全部11个套房的全套房酒店，之上是215个住宅单位。

目前最高楼国浩大厦也是混合用途综合发展项目，已分阶段在2016年至2017年落成。

对于中央区出现更多综合用途项目，程天富表示，企业提倡灵活的工作安排，综合用途项目可减少集中风险，更好控制健康风险，如冠病传播。这也可优化空间分布和价值，例如较高楼层的空间可为住宅用途提供更高价值，中间楼层为办公和酒店用途吸引良好的租金，而较低的空间更适合零售用途。

麦俊荣认为，这栋未来的摩天楼可为中央区在下班时间后和周末带来更多生气和活力。

财团的投资者包括鹏瑞利集团、鹏瑞利掌控股东郭孔丰以及丰益国际（Wilmar International）、集永成（Chip Eng Seng）和集永成掌控股东唐逸刚夫妇。鹏瑞利受询时表示会在适当时候公布项目的细节。