天阶控股联合创始人吉增和 逐梦而来打造本地梦幻天幕

由吉增和创立的天阶控股，两个月前宣布投资2亿元，与SMRT旗下的胜德丽生活时尚公司合作在本地打造的数码天幕，引起许多人关注。

这个数码天幕长200米以上，比新达城、莱佛士坊，以及乌节路一带的户外屏幕都大许多，建成后有望成为本地新旅游景点。吉增和日前接受《联合早报》访问时还透露，本地巨型天幕可能长300米以上，超越北京梦幻天幕（250米），甚至取代苏州圆融时代广场和美国拉斯维加斯佛瑞蒙街的天幕，成为全球最大一块液晶显示屏。

1980年代末，两个30岁不到的男子坐在北京一条小河沟旁边聊了一夜，当时中国经济改革开放刚掀起，两人踌躇满志，怀抱梦想，想趁着经济爆炸增长的时机，创出一番事业。

然而，与时下许多空谈梦想的年轻人不同，两人砥砺奋斗，勇于实践。自那夜河沟旁深聊后，两人就一直没有耽误，按照想法一步一脚印地往前迈进，最终走上致富之路，成为亿万身家的富豪。

天阶控股联合创始人兼执行主席吉增和认为， 出色房产项目都应有令人惊叹的元素，让人留下深刻印象。所以他在部署北京世贸天阶项目时，决定给这项目增添前所未有的“突出点”——梦幻天幕，让它瞬间引爆整个北京市。（唐家鸿摄）

当天阶控股（The Place Holdings）联合创始人兼执行主席吉增和（62岁）谈起创业史时，他总是忘不了30多年前与公司另一创始人，天阶控股执行董事兼首席执行官樊献勇深夜聊天的情景，两个真性情的男人谈着人生与未来，以及他们的商业帝国梦。

吉增和接受《联合早报》访问时感慨地说：“我跟樊献勇当时在一个项目认识后一拍即合。我跟他说，现在中国经济一片红火，我们必须抓紧机会干些什么的。而我们勇于实践，说做就做，结果就这样从年轻一直合作到现在，比亲兄弟还亲。”

吉增和的天阶控股6月宣布将投资2亿元，与SMRT旗下的胜德丽生活时尚（Stellar Lifestyle）公司合作在本地打造的数码天幕，引起许多人关注。这个数码天幕长200米以上，比新达城、莱佛士坊（One Raffles Place），以及乌节路一带的户外屏幕都大了许多，建成后有望像北京的“世贸天阶梦幻天幕”一样，成为本地新旅游景点。

事实上，吉增和透露，本地的巨型天幕可能长300米以上，超越北京梦幻天幕（250米），甚至取代苏州圆融时代广场（约500米）和美国拉斯维加斯佛瑞蒙街（Fremont Street，约420米）的天幕，成为全球最大一块液晶显示屏。

他说：“我们的天幕不仅将成为城市地标，背后还融入了全息投影技术（front-projected holographic display）、人工智能，以及区块链技术，带来商业3.0各类虚实结合的商业应用场景。”

他举例说，商家能以裸眼3D和全息投影技术，打造实体或虚拟的“元媒体”（metamedia）商品广告，或利用5G技术，同时进行NFT（非同质化代币）产品线下及实体展示及销售。

此外，这个数码天幕也能跟SMRT地铁站和列车的7000多块屏幕联动，支持本地企业和社区在数码经济领域的发展。

虽然已过60岁，吉增和有着孜孜不倦的学习心态，一直了解和学习新事物。近年来，他对5G传输、云计算、人工智能、区块链，以及元宇宙等各类技术产生了浓厚兴趣。谈起这些新科技，他犹如许多起步公司的年轻创业者，充满热诚与激情。

天阶控股与SMRT旗下的胜德丽生活时尚签署合作协议打造数码天幕，左起为天阶控股联合创始人兼执行主席吉增和、天阶控股执行董事兼首席执行官樊献勇、胜德丽生活时尚总裁王友德，以及SMRT主席佘文民。（天阶控股提供）

对科技兴趣启发于人机大战

吉增和说，他对创新科技的兴趣主要受到围棋“人机大战”的启发，即五六年前韩国围棋手李世石、中国围棋手柯洁与人工智能围棋程序“阿尔法围棋”（AlphaGo）之间的两场比赛。当时八局棋中，阿尔法围棋赢了七局，只有一局输给了李世石。

吉增和说：“这场人机大战，显示人工智能水平远超人类棋手，并能带来强大效率和先进计算能力。如果我们将人工智能用于中小企业中，将能达到最佳营销和运营效果。”

天阶过去的业务包含房地产开发与管理，在本地有海德大厦（Realty Centre）和丹那美拉克基连路（Tanah Merah Kechil Link）私宅等项目。但吉增和强调，天阶的核心业务已从房地产转向了媒体科技。

他说：“很多人还以为我们是房地产公司，但我们现在已转型成为科技公司。”

他坦言，以他现有的企业规模和商业网络，即便维持业务现状，仍可舒适地生活。“可是挣钱不应是人生唯一目标，我们还应当在生活基础上去追求一些东西。而企业家精神已经深深地扎根于我心中。我想继续给社会和普罗大众产生积极影响。”

挣钱不应是人生唯一目标，我们还应当在生活基础上去追求一些东西。而企业家精神已经深深地扎根于我心中。我想继续给社会和普罗大众产生积极影响。

首个项目赚到人生第一桶金

吉增和1960年生于北京，父母为工人阶级，家中有两个哥哥和一个姐姐，他排行老幺。

说起年少生活，他笑说自己小时候非常淘气好玩，整天被老师“请家长”。喜欢打篮球的他，经常上课中途开溜，从一楼课室跳出窗外打球去。

恢复高考后苦读数月 考上北京首都师范大学

1977年中国经历了文化大革命后，恢复全国高考制度，吉增和这个“淘气小孩”突然开窍，苦读数月，成功在隔年考上北京的首都师范大学，并取得政治经济学学士学位。

吉增和在大学时期相当活跃，除了加入学校篮球队，曾获得高校最佳后卫头衔，也是田径队好手，百米赛能跑出11.2秒佳绩。

他说，大学四年他获益良多，特别是不少同学年纪较大，有些甚至30多岁，人生阅历和社会经验丰富，对他产生极大影响。

吉增和毕业后，只当了几年的中学教师，就转而经商，在长安街旁开过餐馆，后来开过鞋店、贸易公司，还办过夜总会。

吉增和说：“那时期中国人经商可说是骨子里的事，尤其是我们这代人经历了文革、改革开放，社会经济迅速发展等重要阶段，从穷怕了到有许多赚钱机会，致富心态非常强。”

1980年代末，吉增和偶然认识了樊献勇。樊献勇是郑州大学建筑工程系毕业生，原来在政府部门工作，却被吉增和说服，一起出来创业，进军房地产业。

两人合作的第一个项目是把北京一个化工厂的幼儿园拆除，改建成六层楼住宅项目，这个项目投资100万元人民币，结果赚了8000万元人民币，吉增和创造了小奇迹，赚到人生第一桶金。

相信坚持必能获得回报

1995年，吉增和创立世贸天阶投资集团（The Place Investment Group，后称天阶投资集团）。公司成立伊始，先后投资北京当地多个住宅项目。

1999年是集团飞速发展的一年，因为这年公司进行世贸国际公寓项目的开发。它位于北京中央商业区，不仅是当地高档公寓，更重要的是，它突破北京当时的14层楼高度限制，成为北京市首个楼高30层的公寓。

吉增和颇为自豪地说：“我们跟北京城市规划有关当局开了数次联系会议，经过多次沟通后，成功说服当局让我们开发这个项目。这是当时建筑业的一大突破，自此后，其他发展商也跟着我们走，开发30层楼、50层楼、甚至80层楼高的房地产项目。”

他也说：“一件事的成功，往往就在再坚持一下的努力之中。像世贸国际公寓的开发，我希望有突破、有创新……虽然过程艰难，我始终相信，坚持必定能获得回报。”

他的事业另一高峰——2006年建成的世贸天阶及梦幻天幕，也是他坚持与努力下的成果。

世贸天阶是北京地标之一，拥有两栋高级办公楼、高端零售大楼，以及巨大的液晶显示屏“梦幻天幕”。

吉增和2004年在长江商学院修读高级商业管理课程（EMBA）时，写了一篇有关“发展房地产需要有突出点”的论文，即出色房地产项目都应有令人惊叹的元素（wow factor）。

参考拉斯维加斯天幕秀 完成世贸天阶梦幻天幕

恰好那时他正开始部署世贸天阶项目，他决定给项目增添前所未有的“突出点”，让它瞬间引爆整个北京市。

他花了好一阵子冥思苦想，构思各种创新方案，不时也跟朋友聊天脑力激荡。直到他到美国拉斯维加斯看了当地的天幕秀，被眩目的灯光秀所震撼，知道这就是他要寻找的突破点。于是，他将负责天幕设计的好莱坞舞台大师雷尔顿（Jeremy Railton）请去，担纲梦幻天幕的设计，总共耗资2亿5000万人民币，完成了这个富有时代意义的规划。

吉增和说，世贸天阶的天幕规模，虽位列苏州圆融时代广场和美国拉斯维加斯的天幕之后，世界排名第三，但所动用的最先进的技术却远超他人，从技术角度讲可说是世界第一。

世贸天阶梦幻天幕建成后，犹如纽约的时代广场，成为许多大型活动受欢迎的举办地，如新年倒计时晚会、圣诞节和会展活动、耐克乔丹新球鞋推介活动，以及智能手机小米最新产品展销会等，都在那里举行。

吉增和说：“梦幻天幕和世贸国际公寓等项目让我在商业上取得成功，不过我更满足的是，这些项目有创新，为北京市注入活力，令我仿佛为北京市做了件好事。”

同样的，他希望能在新加坡做一些不同的事情，通过与SMRT联合打造的数码天幕，在新加坡创建充满活力且互联的社区。

再婚娶台湾女星孟广美

吉增和妻子是台湾女星孟广美，两人交往不过10个月，便在2010年10月订婚，隔年低调结婚。由于孟广美是娱乐圈女星，她和吉增和交往消息，引起不少媒体和网友关注。（互联网）

吉增和事业顺利，在家庭方面，他说自己有个美满幸福的家庭。

他的妻子是台湾女星孟广美，两人交往不过10个月，便在2010年10月订婚，隔年低调结婚。此前，吉增和在2010年1月和结婚15年的前妻因感情不和离婚，并签订《离婚协议书》。

由于孟广美为娱乐圈女星，她和吉增和交往的消息，引起不少媒体和网友关注。

问起吉增和当时在感情和婚姻道路上的风风雨雨，他笃定地说：“其实这些八卦新闻写的东西，我大多没有什么理会……说白了，在感情道路上我是无所畏惧，只要心中有爱，一切就够了。”

他强调，自己在追逐感情的过程中，从未恶意伤害他人。他也透露，自己和前妻仍有联系，不时会就孩子的事沟通。

吉增和与前妻育有一子，现年26岁，目前在天阶公司上班。

吉增和说：“我向来主张家和万事兴，认为一个人只要工作和家庭幸福，他的人生就全都是幸福了。”