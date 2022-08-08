2019年3月，市区重建局出台中央商业区奖励计划，以提高市区的活力和吸引力。在这个计划下，中央商业区的老旧办公楼建筑在改建时纳入住宅和酒店等综合项目，可将容积率（建筑楼面面积与土地面积的比率）提高25％至30％。

上个月，坐落在珊顿道8号的50层楼圆柱形建筑，获得了市建局的书面批准，改建成63层集办公楼、私宅、商场与酒店于一体的摩天大楼。这栋前称安盛保险大厦（AXA Tower）的建筑，获准改建的高度达305米。它将取代毗邻的国浩大厦（Guoco Tower），成为新加坡第一高楼。

据报道，市建局给予珊顿道8号可建筑楼面面积达155万平方英尺，比原有的楼面面积105万平方米增加了46.5％。除了办公楼，改建后的建筑将有215个私宅单位与空中花园，11个酒店套房以及两层楼的零售店面。

业主与建筑名称几番更新

珊顿道8号的圆柱形建筑在1986年竣工。在这36年来，它更换了多名业主，名称也跟着改变。

这栋建筑的原名是财务大厦（Treasury Building），由财政部出资发展，供财政部与其他政府部门使用。1974年，财政部将35家政府持有股权的公司转移给新成立的淡马锡控股，其中一家是财务大厦的业主——新加坡财务大厦有限公司。

1995年，淡马锡控股将五家房地产公司转移给旗下的百腾置地（Pidemco Land），包括新加坡财务大厦有限公司。

1997年3月，财政部与贸工部等政府部门从财务大厦搬离至谐街100号的新财务大厦（The Treasury）后，珊顿道8号的财务大厦改名为淡马锡大厦（Temasek Tower）。

2000年2月，百腾置地向发展银行（现名为星展集团）买下上市公司发展置地（DBS Land）的24.9％股权，并在过后与发展置地合并，组成嘉德置地（现名为凯德集团，CapitaLand）。新的合并公司成为财务大厦的直接业主。

2007年3月，嘉德置地以10亿3900万元脱售淡马锡大厦给澳洲麦格理环球房地产公司旗下的一个基金。这个价码相当于每平方英尺净租用面积1550元。嘉德置地在这个交易中获取约4亿2700万元的盈利。随后，这栋建筑易名为珊顿道8号（8 Shenton Way）。

2010年，安盛保险（AXA）与业主麦格理环球房地产公司签约，成为办公楼的主要租户，租约合同包括拥有命名大厦的权利。隔年，淡马锡大厦易名为安盛保险大厦。

2013年10月，美国资金管理公司贝莱德（BlackRock）收购麦格理环球房地产公司，间接成为安盛保险大厦的新业主。

2015年，鹏瑞利置地集团（Perennial Real Estate Holdings，现名为鹏瑞利集团）牵头的财团，以11亿7000万元收购安盛保险大厦。这相当于每平方英尺净租用面积1735元。

这个财团的成员包括丰益国际（Wilmar）主席兼总裁郭孔丰控制的投资公司、发展商刘景发公司、面包物语以及报业控股。郭孔丰也是鹏瑞利置地的大股东之一。在收购后，鹏瑞利置地探讨通过脱售整栋大楼或分层出售方式套利。

2020年5月，财团以每平方英尺净租用面积2493元的价格，脱售安盛保险大厦50％的股权给中国电商巨头阿里巴巴。它没有公布确切的脱售价，但买卖双方给予安盛保险大厦的估值是16亿8000万元。阿里巴巴当时已经是安盛保险大厦的主要租户。

在脱售50％股权后，鹏瑞利牵头的财团组建新公司PRE 13，与阿里巴巴成立合资公司，重新发展安盛保险大厦。PRE 13与阿里巴巴在合资公司各持有50％股权。

今年4月，PRE 13内部的股权结构出现变化。在鹏瑞利集团的撮合下，几名小股东，包括郭氏集团、刘景发、面包物语与报业控股，将他们在PRE 13所持有的42％股权卖给上市公司集永成以及新海逸集团。后两家公司的控制大股东是中国商人唐逸刚与夫人陈怀丹。

其余58％的PRE13股权由鹏瑞利集团（20％）、丰益集团（18％）以及郭孔丰的投资公司（20％）保留。

由于PRE 13与阿里巴巴在珊顿道8号各持一半的股权，因此唐逸刚夫妇控制的公司在这个项目的实际股权是21％，而郭孔丰控制的鹏瑞利集团、丰益集团以及他的投资公司实际总股权是29％。

奖励计划改变市区风景线

在公布PRE 13股权改变的文告中，鹏瑞利集团不再用安盛保险大厦的名字，改用珊顿道8号。它指出，改建工程将在2028年完成。相信到时候珊顿道8号又会有另一个名称。

在市建局的中央商业区奖励计划下，类似珊顿道8号的重建项目将增加，为中央商业区注入新的活力。截至4月5日，市建局已收到12份申请书，将老旧办公楼改建为包括住宅或酒店等多用途的大厦。其中，八份申请已获得原则上批准。

据报道，仁恒置地（Yanlord Land）在6月份获得临时批准，可将安顺路79号的UE Bizhub办公楼重建为集办公楼、零售店面以及255个单位的服务公寓于一体的大厦。此外，集永成联合新海逸以及香港公司投资的麦士威大厦（Maxwell House），也将重新发展成多用途的大厦，包括324个单位的住宅以及零售店面。

中央商业区奖励计划将改变市区的风景线，老旧的办公楼建筑将发展成为集住宅与零售店面的摩天楼。建筑楼面的密度提高，推高建筑物的估值，并使中央商业区的房地产交易更为活跃。随着房地产频繁的转手，建筑的名称也名从主人，一再更改。房地产分析师认为，本地未来会出现更多超过300米的建筑项目，因此周遭的高楼大厦可能与珊顿道8号试比高。不过，市建局发言人指出，珊顿道8号至今仍然是获批准的最高建筑项目。