美料加快升息与台海因素 本周海指或有较大波动

美国上周五公布的非农数据好于预期，加上台海局势升温等不确定因素继续发酵，本周海指预料出现较大波动。

新加坡海峡时报指数上星期五（8月5日）闭市报3282.88点，上涨13.02点。在银行股业绩带动下，上周累计上涨71.32点。

对于接下来一周的走势，银河—联昌证券市场分析师萧玮恩接受《联合早报》采访时说，美国上周五公布的非农就业数据好于预期，市场因此预期美国联邦储备局可能加快升息步伐。如果再加上最近该局官员鸽派转鹰派的诸多言论，不排除继续加息75个基点的可能。这会使亚太市场本周的卖压增强。

他还说，因国庆日是星期二，海指星期一的交易会相对稳定。不过，受地缘政治升温和油价持续走低等不确定因素，剩下的交易日可能有较大波动，提醒投资者继续保持谨慎。

辉立证券首席交易员张健良说，本地市场近期的专注点在各大企业的业绩上。本周开始，与房地产有关的指数股会陆续公布业绩，预计良好的业绩展望会对海指起到支撑作用。此外，银行股的股价在除息日前也将比较稳定，从而进一步稳定指数。

不过，他指出，接近除息日时，市场可能会出现短期套利现象。

个股消息方面，国际贸易（Intraco Limited）受贸易业务收入下降的影响，公司上半年营收同比下降7％至1亿零511万元。但因贸易业务利润率的增加，尤其越南业务增长，净利同比增加7.7％至430万元。不过，因人力短缺导致的劳动力成本增加，以及供应链中断造成的原材料成本上升，集团防火业务的利润率将持续承压。

HC外科（HC Surgical Specialists）答复新交所质询，就《海峡时报》刊登的新加坡医药理事会（Singapore Medical Council）要求延长两名与病患发生性行为的医生停职的新闻，董事会认为医生王建平的判刑还在上诉期，结果揭晓前，王建平仍有行医资格。因此，王建平的个人不当行为对公司业务收入没有影响。董事会也无其他信息向股东透露。

创值科技（Addvalue Technologies）以每股1.48分分别向THEG私人有限公司和PY Opulence Investment配售6756万新股的决议，已获新交所原则上批准。

吉宝企业（Keppel Corporation）因客户未能支付到期的应付款项和不打算履行剩余合同，决定终止四项海工合约，其中包括与TS岸外公司于2014年签署的一份价值5亿美元（约6亿3500万新元）的合约。合同终止后，集团将保留已收到的所有款项，并可行使已建造海工项目的所有权和出售权。

吉宝预计，终止相关合同不会对集团本财年的每股收益和每股净有形资产值产生重大财务影响。