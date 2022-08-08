今天在凯利板挂牌 立铠企业通过反向收购上市

立铠企业以每股0.22元发行545万5000股新股，筹集约120万元，用作营运资本和上市费用。立铠企业创立于1991年，主要为商业房地产、住宅项目和示范展厅提供装潢服务、改建与加建工程和其他建筑服务。当中，商业房地产的贡献最大，合约价值可高达1750万元。

本地建筑与装潢公司立铠企业（Lincotrade & Associates）通过反向收购（RTO）炸药制造商中国杰化（Fabchem China）借壳上市，今天正式在凯利板挂牌。

立铠企业以每股0.22元价格发行545万5000股新股，筹集约120万元，用作营运资本和上市费用。这是今年来第11只在新加坡交易所（SGX）挂牌的新股，是凯利板第七只上市新股。

公司执行董事陈日明（58岁）接受《联合早报》访问时说：“我们在2022年的年头，手里有约400万元现金，然后刚好在新加坡找到上市的机会。我们选择通过反向收购借壳上市，主要是因为可以在较短时间内完成交易，提升公司名声和拓展业务的能力。”

立铠企业创立于1991年，主要为商业房地产、住宅项目和示范展厅提供装潢服务、改建与加建（alteration and addition）工程和其他建筑服务。当中，商业房地产的贡献最大，合约价值可高达1750万元。

立铠去年的业绩表现强劲回弹，主要是因为本地的防疫措施放宽。公司去年的营收报3732万元，比前年同期增加将近一倍。全年税前盈利报275万元，去年同期则亏166万元。

陈日明强调，人力资源是公司的重要资产，也是带动业务复苏的主要动力。

他说，同行很难在疫情期间拿到工程订单，因为面对人力资源不足的问题。虽然当时劳动成本高，但立铠仍选择保留员工。“我们很多的员工跟我们很多年了，至少都做了10年。外劳最少也有五年。没有兵，要怎么打仗。”公司目前有约100名员工，外劳占约六成。

截至6月17日，公司手上有约价值7670万元的订单，可支撑未来两年的盈利表现。公司业务发展董事苏隆昭（55岁）受访时说：“在这期间，我们还是会积极争取新订单。”

苏隆昭说：“我们在市场上的发展空间大，因为来到疫后时代，我们留意到很多停业两年的酒店都在积极展开翻新活动，公司获得较多酒店装潢、装修和示范展厅订单。”

他也提到，公司的商业模式多元化，能顺应市场发展趋势，提高竞争能力。

展望未来，立铠会专注于价值更大的项目，如酒店和商业大楼。再来，公司将继续跟发展商、主要承包商和分包商深化关系，以巩固公司在新加坡的品牌声誉。公司也会在国内外市场探索并购、投资、战略联盟和合资机会。