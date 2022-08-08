扬子江船业半年净利上扬32％

扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）今年上半年来自持续运营业务的净利同比上扬32％至11亿7000万人民币（约2亿3900万新元），营收同比上升70％至97亿4000元人民币。

集团星期日（7日）发布截至今年6月底的半年业绩。如果包括已停止运营的业务，集团上半年净利同比下跌17％至13亿6500万人民币。

集团上半年营收升高，主要由所有业务领域带来更高贡献所推动。其中，它上半年交付了35艘船，高于去年同期的23艘，带动造船业务的营收激增78％至85亿元人民币，是这方面业务历来最高的半年纪录。集团今年的目标是交付70艘船只。

此外，船队规模扩大以及租船费率上升，推动航运业务营收提高37％至5亿6100万元人民币。

集团首席执行官任乐天在文告中透露，尽管冠病疫情导致供应链中断，运营环境非常具挑战性，但今年上半年交付的船只数目仍打破历来纪录。

截至昨日，集团订单总数是134艘船只，总额达81亿3000万美元（112亿3000万新元）。

展望下来，集团指出，虽然港口拥堵的情况持续，以及基础建设条件有限，但船业预计可保持韧性。基于欧洲存在填补煤炭的需求，以及中国经济复苏使得当地煤炭需求激增，集团对船业的短期前景感到正面。