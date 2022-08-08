海峡时报指数 Straits Times Index

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本栏于上周一（8月1日）曾言及指数三波回扯中的（c）波已经在7月29日的3244.29点完成，指数当重返跌势，以填补介于3162.96点与3152.30点、介于3134.62点与3117.79点及介于3112.01点与3099.15点的缺口。当时指数为3199.96点左右。见报当天指数竟然上升至3253.73点，较7月29日的3244.29的高点还来得高，造成上述的（c）波升势持续，同时在介于3236.48点与3211.56点间留下缺口。2日指数以3231.45点开市，较前一天闭市的3238.75点略低，期间一度下试3227.37点；幸好指数过后渐渐回升至3244.06点，才将介于3231.45点与3238.75点间的缺口填补。3日指数进一步上升至3257.40点，4日指数上升至3270.59点，随即将介于3263.11点与3275.07点间缺口的一部分填补。5日指数开市立即跳空至3275.19点，接着升试3285.29点，旋将上述第六个缺口全予填补；过后一度回落至3268.47点，遂将介于3275.19点与3269.86点间的缺口填补，由于指数每日一杆图中的“动力”信号目前仍处于正号界域的0.1792处；因此，填补介于3305.72点与3343.57点的缺口，也就指日可待。