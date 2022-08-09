航向成功：物流公司精彩书写新加坡故事

环通物流集团在重视国家建设的同时，也让新加坡与世界接轨。

在新加坡这个世界上最繁忙的转运枢纽，物流公司所做的，不仅仅是货物运输。

作为新加坡经济的重要支柱，物流业在人们的生活中扮演着重要的角色，比如确保充足的食物供应和提供高价值的工作。

环通物流为新加坡领先的物流公司，是推动物流行业发展的领航者，并积极建设新加坡的未来。

心系新加坡的物流企业

环通物流是新加坡十大本土物流公司之一。该公司为客户提供综合物流解决方案，在年收入、公司规模和提供的服务方面均位居行业前列。作为一家本地公司，环通物流一直努力维护国家利益。 这是公司重视并从多方面积极落实的承诺。

在2020冠病疫情期间，当粮食安全成为人们的主要担忧时，环通物流为国家粮食储备及各家超市提供仓储空间和物流服务。 公司在疫情后仍然不遗余力做出贡献，目前正协助当局储备个人防护设备（Personal Protective Equipment ，简称PPE），以备不时之需。

让新加坡与亚洲和世界接轨

身为物流业领航者，环通物流也致力于推动新加坡成为全球转运枢纽、具吸引力的商业腹地。公司积极寻找在新加坡或亚洲地区知名度不高的国际品牌，与他们接洽，并鼓励他们在本地设立区域配送中心。

环通物流集团为客户提供综合物流解决方案，在年收入、公司规模和提供的服务方面均位居行业前列。（图/环通物流集团提供）

通过利用新加坡的众多优势，比如其作为区域贸易中心的地位、连通性、包括樟宜机场和大士港口在内的良好基础设施，这些国际品牌可以轻松开拓本地和区域市场。

为了进一步配合新加坡永续发展的国家目标，环通物流近年来专注引进开发环保产品的品牌。不懈的努力终于取得了丰盛的成果，环通物流成功吸引两家世界最大的燃气发动机技术公司以及电池制造商公司进驻本地。

在谈到公司的未来计划时，环通物流的创办人兼董事长林世福说：“凭借我们广大的合作伙伴人脉，公司希望能成为将新加坡与亚洲、世界市场连接起来的门户。”

工业4.0推动企业数码转型

自2019年，环通物流已着手推动数码转型，其中包括实施半自动化操作，提高运营效率，以及研发改善工作流程的软件。尽管面临一些如加强员工数码技能等挑战，公司的数码转型已开始发挥积极效用。

内部开发软件计划显著改善了部门，以及其不同国际办事处之间的沟通。公司的半自动化操作计划也提高了生产力，吞吐量因此增加20%到30%。

“在未来发展中，科技起着关键作用，尤其是在新加坡实施智慧国计划和工业4.0的时候。 环通物流素来对自己能够迅速反应和变通引以为豪，科技将协助公司更好地应变，推动公司成功转型。”商务总监林宝杰在谈及公司数码转型时如此说道。

公司如今正在探讨自动分配集装箱装载区的可能性。目前，司机必须等待操作员协助分配装载区，非常耗时。公司希望通过自动化，把等待时间减少达42%。

建立以人为本的企业文化

环通物流的主业虽然是供应链管理和物流运输，但公司明白宝贵的人力资源才是至关重要。过去两年，公司推出多项举措，改善员工的工作与生活平衡，并打造积极向上的企业文化。

例如，自冠病疫情爆发后，公司为部分员工提供灵活的工作安排，允许他们远程办公。公司也积极研究如何采用更多科技，以便未来让更多员工可远程办公。

环通物流集团的创办人兼董事长林世福表示公司的未来计划，是希望公司能成为将新加坡与亚洲、世界市场连接起来的门户。（图/环通物流集团提供）

为了吸引年轻员工并留住人才，环通物流采取新措施，为其员工提供高价值、充满前景的职业。公司通过了解员工的个人目标，为员工量身打造专属的职业规划，与公司一起实现他们的愿景。

如今，环通物流成功吸引更多年轻员工加入公司，员工的平均年龄也从55岁降至40.5岁。年轻员工除了能够提供创新的点子和想法，他们同时也掌握数码技能，应付日益数码化、工业化的物流工作。

22岁的林思慧是其中一位年轻员工。身为高级营销和客户服务专员，思慧分享了她的工作经历。她说：“下班后的聚会和活动让我更了解队友，也创造了一个安全的空间，大家可自在地发表个人想法和意见，鼓励我们相互学习，一起成长。”

林世福表示，公司坚持以人为本。他说：“积极的文化可以激发个人与专业上的成长，让员工感受到同侪的支持非常重要，我们必须打造这样的一个工作环境。毕竟，人有三分之一的时间都在工作，我们当然得享受这个过程，而不仅仅专注于结果。”

【本文由环通物流集团呈献】