全球经济放缓油价中短期料持续疲软 分析师：石油相关股今年或上升乏力

今年2月底的俄乌冲突导致油价飙升，但涨势已经出现逆转。在6月和7月相继下跌之后，本月的跌幅进一步扩大。与3月8日的最高点每桶原油123.7美元相比，跌幅超过24％。

yuekaixin@sph.com.sg

在当前全球经济放缓的环境下，消费需求减少的担忧导致油价跌至六个月来的最低水平，分析师预料油价在中短期将持续疲软，石油相关股票今年可能上升乏力。

布伦特（Brent）原油期货价格上周跌幅超过13％，跌破每桶94美元，是2020年4月来最大单周跌幅，星期一（8月8日）早盘回升后又跌落到94美元以下，傍晚7时报93.86美元。

今年2月底的俄乌冲突导致油价飙升，但涨势已经出现逆转。在6月和7月相继下跌之后，本月的跌幅进一步扩大。与3月8日的最高点每桶原油123.7美元相比，跌幅超过24％。抛售抹去乌冲突带来的大部分涨幅。

随着各国的经济放缓，让原油消费前景蒙上阴影。月初，中国公布的7月制造业采购经理指数（PMI）回落，显示最大原油进口国工厂制造业萎缩，而中国褐皮书警告中国经济正在恶化。

辉立证券首席交易员韩巍博士接受《联合早报》采访时说，即使石油输出国组织（OPEC）宣布以最小幅度每日增产10万桶，看似有限的供应都无法让油价回弹，表明油价面对很大卖方压力。虽然已出现超卖现象，但短期能可能会进一步下跌。

此外，美国能源信息署（EIA）数据显示，7月最后一周的美国石油库存量和进口量大增，当周库存比前一周猛增了446.7万桶，大大超出预期的46.7万桶，导致油价急速跳水。韩巍认为，需求的减少是造成库存增加的主要原因。

CMC市场分析师王绥勤认为，油价持续走低，表明全球经济衰退可能将于今年第四季或明年第一季出现。由于需求的减少，油价在中期内可能面临进一步下行压力。因此，石油相关股票在今年可能会上升乏力。

他指出，美国两年和10年期国债收益率出现曲线倒挂幅度扩大，即短期债券收益率超过较长期债券，这是自2000年8月以来最大的倒挂水平，增加了经济会陷入衰退的可能。

辉立Nova资深经理桑杜（Avtar Sandu）说，上周美国就业数据超出预期，推高通胀以及联储局加息预期，进一步拖累油价。

FSMOne.com高级投资组合经理游维仁则对商品价格展望保持乐观，“我们并不排除经济衰退的可能，但关键是原油市场会保持紧缩，供应限制会让油价保持在高水平。”

他说，由于石油与天然气领域投资欠缺，未来数十年，油价都可能维持在结构性的高价位，“在上个财报季，尽管油气公司净利破纪录，但他们仍然着重向股东返还现金，而不是加大资本支出。”

桑杜也认为，在现有通胀压力和需求下滑的预期下，原油生产商会否积极扩张还是疑问，许多生产商更倾向于赚取盈利并派发股息。

油气相关股

随原油价格下滑

本地股市与石油相关的Rex国际（Rex International）、英特拉资源（Interra Resource）、常青石油及天然气（RH Petrogas）、澳洲集团（AusGroup）在经历了三个月风光后，6月起跟随原油价格下滑，跌幅介于11％到34％。

游维仁指出，如果油价回弹，本地的油气股、尤其是岸外与海事公司是否获益并不明显，因为他们主要得益于行业上游公司的更高资本支出，但目前并没有出现这样的情况。此外，本地岸外与海事公司面对韩国和中国更加激烈的竞争，尤其中国公司的价位更有竞争力。

大华继显证券研究部主管罗森容也说，本地中小型油气股主要处于下游和岸外海事领域，只有当上游公司增加资本开支和业务时才获益；有三只油气勘探和生产股则直接受益于油价上涨。

对于油价走势对本地股市的影响，银河—联昌证券市场分析师萧玮恩认为，因本地市场和油价直接挂钩的股票不多，所以对海指影响有限。不过，油价的走低将对缓解之前全球不断加剧的通货膨胀有所帮助，放慢美国联邦储备局加息的步伐，这对股市在中长期起到积极作用。很多超卖的科技股有望继续回弹。