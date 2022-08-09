本地店屋上半年交易额 同比微升2.1％达9.38亿元

本地店屋今年上半年交易额同比微升2.1％至9亿3880万元，共有114宗交易。分析师看好店屋的供应有限及保值能力继续受到投资者青睐，今年全年交易额有望达20亿元。

房地产咨询公司莱坊（Knight Frank）日前发布的报告显示，今年上半年成交的店屋，其中有91个属于永久地契，总交易额7亿1150万元。

上半年最大宗店屋交易是新联明发展（SLB Development）与Weave Living公司联手，以7480万元买下客莱福（Clover Hotel）位于惹兰苏丹（Jalan Sultan）的17间双层店屋。这些店屋将转换为共居空间。

本地店屋市场交易额继去年创下19亿元历来新高后，莱坊投资与资本市场部执行董事蔡竺樾看好今年销售势头将保持强劲，尤其是随着航空旅行增加和边境重开，店屋市场前景备受看好。

分析师：全年交易额

估计介于18亿至20亿元

由于买家购买商业房地产无需承担额外买方印花税（ABSD）和卖方印花税（SSD），她相信店屋会继续受到投资者的青睐，“基于今年上半年增势，加上市场供应有限，全年交易额预料会略低于20亿元。”

第一太平戴维斯（Savills）投资销售和资本市场总监叶慧宜认为，尽管利率上升和债券收益率进一步压缩，可能对店屋市场造成阻碍，但需求增加将推动下半年交易保持活跃，估计全年交易额会介于18亿元至20亿元。

叶慧宜接受《联合早报》访问时说，本地店屋受到投资者欢迎，是因为它的遗产价值、供应有限和保值能力。“由于政治稳定、房地产市场透明和流动，以及低税收环境，新加坡被视为投资避风港。”

她观察到，本地店屋买家来自国内外，新加坡人和家族理财办公室自去年开始展露对这类房地产的浓厚兴趣。

她说：“长居新加坡的外国买家也保持活跃，包括来自中国、香港和印度尼西亚。”

近日有多栋店屋推出市场求售，当中位于实龙岗路322号至332号六栋相邻的永久地契双层店屋，以公开招标方式求售，指示价为6300万元，占地面积约9042平方英尺，容积率为3。

根据市建局2019年发展总蓝图，上述地段被划分为商业用途。未来这里可重建一栋六层高的商业大楼，总楼面面积可达2万7125平方英尺，按6300万元的指示价来算，相当于容积率每平方英尺2322元。

博纳产业（Propnex）负责实龙岗路店屋的招标活动，截止日期为9月9日下午2时。

另外，位于丹戎巴葛克力路（Craig Road）的双层保留店屋正在求售，指示价1200万元，总楼层面积约3483平方英尺，相当于每平方英尺售价3445元。

这栋店屋现已完全出租，一楼租户经营日本咖啡茶馆，二楼租户则是跨国企业。

第一太平戴维斯负责销售克力路店屋，以邀请买家出价的方式求售，截止日期为8月31日下午3时。