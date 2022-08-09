加密货币虽大跌 挖矿上市企业仍有利可图

加密货币行业目前正遭遇逆风，市场人士指出，加密货币价格大幅下跌将影响加密货币挖矿商的获利能力。尽管如此，已加入挖矿行列的本地上市公司并没有因此改变策略，趁着市场低迷继续把握布局机遇。

本地上市公司SMI Vantage去年6月30日宣布进军加密货币挖矿，今年第四季计划为散户提供挖矿服务。集团目前在马六甲和文莱斯里巴加湾设立矿场。

集团今年7月宣布购买高计算能力的加密货币矿机，首六台矿机将于本月底在马六甲矿场投入使用。

SMI Vantage发言人接受《联合早报》访问时说，虽然比特币价格的波动，但集团投资高计算力的矿机，利用矿机被压低价格来降低整体营运成本。

马国发展商惠胜置地（Hatten Land）进军加密货币挖矿，将旗下马六甲零售商场转换为矿场，今年目标要安装及运作逾2500台矿机，它目前的合作对象包括SMI Vantage和专门负责管理和运营矿机的蔚鑫数字资产管理（Frontier Digital Asset Management）。

目前矿机仍供不应求

惠胜置地执行主席兼董事经理陈俊廷受访时指出，集团的策略是利用现有资产来展开加密货币挖矿，这无需大量资本支出或经常性现金支出。“我们在马来西亚房地产和当地较低能源成本将能形成一定的经济规模。”

他透露，公司会关注比特币的价格，也一直在寻找能够提供更先进、更节能矿机的合作伙伴。

尽管加密货币市场不景气将影响矿机售价，但蔚鑫数字资产管理创办人周永鑫表示，矿机价格并不会像比特币剧烈下跌，这是因为市场目前仍供不应求，公司主要是向中国矿机厂商比特大陆（Bitmain）购买矿机。

他估计，挖出一枚比特币的成本介于1万2000美元（1万6300新元）至1万4000美元，即便比特币的价格从去年11月6万9000美元历史高位暴跌至目前2万美元水平，挖矿商仍然有赚头。

中国矿机厂商BitField首席执行官郑微强调，加密货币挖矿实际上是矿机间的竞争，“不管币价多少，只要矿机性能优异，矿工挖矿所获得的产出依然远远高于传统大宗商品的平均收益。”

她发现，矿机售价基于近期币价行情有所下降，但不同品牌、产品间的价格竞争并不激烈，尤其是同性能档位的机器单价相差不大。

市场人士指出，设立矿场要考虑能源资源之外，政府法规也相当关键。

新加坡区块链协会联合会长谢福来指出，中国曾是全球最大矿场，在挖矿方面占有很大优势，当地电价廉宜，且大多数矿机的制造商及供应链都位在中国。

根据剑桥大学贾奇商学院下设的剑桥另类金融中心（Cambridge Center for Alternative Finance，简称CCAF）发布报告，中国在去年6月之前一直引领全球矿机算力网络，占比逾60％。然而，自中国政府去年6月全面打压加密货币挖矿，导致矿商大举迁移，使美国成为最大矿场。

不过报告指出，中国从去年9月开始有复苏迹象，相信是当地矿商转为地下作业，透过离网电力、分散和小规模方式来规避禁令。截至今年1月底，美国占全球矿机算力网络达37.8％，中国紧跟在后，达21.1％。

郑微说，美国成为全球部署矿机热门地点，这是因为美国法律和政策法规最为规范及稳定，机器资产的安全可以得到充分的保障。此外，主流社会普遍认定矿机为优质的固定资产及强现金流资产。

她指出，中东和澳洲地区因为有充沛的能源资源，矿场投入也有很大的发展潜力。