吉宝基础设施信托等三方 斥资6.66亿元收购韩国EMK

吉宝基础设施信托（KIT）、吉宝基础设施控股（KIH）及吉宝亚洲基础设施基金（KAIF），共同斥资6261亿韩元（约6亿6610万新元）收购韩国废物管理公司Eco Management Korea Holdings（EMK）全部股权。

吉宝企业（Keppel Corporation）和吉宝基础设施信托星期一（8月8日）发布的联合文告说，三方会通过成立特别目的公司（SPV）来进行收购。

吉宝基础设施信托将持有特别目的公司的52％股权，吉宝亚洲基础设施基金和吉宝基础设施控股则分别持股30％和18％。

吉宝基础设施基金管理公司总裁蒋昌在文告中说，市场日益重视促进循环经济的举措，韩国市场能够为企业的可持续城市化愿景提供支持。因此，收购EMK股权的计划符合吉宝基础设施信托投资于优质环境业务的策略。优质环境业务具有增长潜力，长期内可带来稳定的现金流。

从形式上（pro forma basis）计算，吉宝基础设施信托的总管理资产规模（AUM）预计从47亿元左右增加至约53亿元。每单位可派发收入（DIPU）预计增加4.2％至4.01分。

吉宝基础设施基金管理公司打算通过内部资金、外部贷款，以及在资本市场发行股权和债务来资助这项收购，预计在下半年完成交易。