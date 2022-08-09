美就业数据强劲加剧升息担忧 海指收跌11.9点

美国上个星期五公布比预期好的就业数据，加强市场揣测联邦储备局会在9月宣布更大幅度的加息，导致市场等待加息幅度放缓的希望破灭。本地海峡时报指数星期一（8月8日）收市报3270.98点，下跌11.90点或0.36％。

亚太股市星期一开市偏软，闭市涨跌不一。日本、悉尼和首尔分别微升0.26％、0.13％和0.09％，上海和深圳分别上升0.31％和0.79％，台湾和香港各下跌0.10％和0.77％。

新加坡兴业银行（RHB）股票研究主管瑟卡在接受《联合早报》访问时说：“市场本来预期下次联邦储备局加息可以放缓到50个基点，但最新的美国就业数据比市场预期好一倍，重新点燃对加息力度收紧的担忧。历史告诉我们，财政政策会持续一段时间，低息环境维持一段长时间，加息情况也一样。如果75个基点的利率升幅不停止，有机会使经济增长脱轨。”

本地股市已连续上涨五天，涨幅达70点或2.2％，在缺乏利好消息下，一般都会出现调整。

海指下跌主要因为重量级成份股下跌，星展集团跌0.21％，大华银行退低2.19％，新电信下滑0.38％，分别收报32.77元、27.26元和2.62元。

另外，丰益国际（Wilmar）被马来亚银行将评级从买入调降到持守后，星期一闭市大幅下滑4.88％至4.09元。

CMC市场分析师王绥勤受访时说，随着国庆日假期到来，星期一的市场缺乏亮点，有获利回吐的情况。积极的一面是海指星期一开盘时，盘中跌幅是0.18％，在防御性交易的帮助下已被削减近50％，胜科工业与创业公司的涨幅分别为3.58％和3.44％。

成份股当中上升的有15只股，下跌12只，三只无变动。全天交易量10.5亿股，交易总值9亿4151万元。上升股222只，下跌股229只。

个股方面，胡金标控股有限公司（OKP）闭市后公布上半财年业绩，集团净利同比上扬21.7%至120万元，营业额为5360万元，同比上涨18.9%

营收增加主要由建筑与维护业务贡献的870万元推高，当中部分获益被租金收入减少所抵消。

集团租金收入下跌4.2％至330万元，主要因为新元兌澳元的兑换率损失。租金收入占集团今年上半年总营收的6.1％。

截至2022年6月30日，集团的订单额为2亿794万元，项目将延续至2025年。每股盈利0.39分，比去年同期的0.32分高。

胡金标控股星期一收报0.174元，无变动。

国际水泥集团（International Cement Group）发布截至6月底的上半财年业绩，集团净利同比下跌15%至1107万元，主要因为兑换率损失所致；营收同比上扬9%至9232万元。

集团的外汇损失达660万元，主要因为哈萨克斯坦坚戈兑美元和人民币贬值所致。如果撇开外汇损失，集团净盈利是1770万元，比去年同期的1500万元高18％。

集团上半财年每股净利0.19分，比去年同期0.23分少。

公司也表示，集团非独立及非执行董事张増涛在8月1日调任集团总裁，领导集团在中亚地区的水泥业务及扩展计划。

国际水泥星期一收报0.026元，无变动。