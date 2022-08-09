创业公司

（Venture Corp）

建议：买入

目标价：23.20元

闭市价：18.34 （+3.44％）

在强劲需求和供应可控的支持下，创业公司（Venture Corp）的增长势头将在今年下半年持续。承接去年第四季的增长动力，集团2022财年首半年的增长是广泛的，我们预计下半年的需求继续保持强劲，供应干扰也得以控制，全年收入将达到疫情前的30亿元水平，净盈利率接近10％。

我们对创业公司保持乐观，它仍能继续加强吸引优质客户的能力。再加上灵活和动态的结构，集团能够迅速应对变化。强劲的财务状况支持有吸引力的股息，7.04亿元净现金应至少能支持2021财年支付的75分股息，收益率约为4％。每股净现金为2.42元。（星展集团研究）

华侨银行（OCBC)

建议：买入

目标价：16.18元

闭市价：12.28 （+0.33％）

华侨银行集团净利息收益率（NIM）从首季1.55％上升16个基点至1.71％，第二季净利润达14亿零810万元，年比上升28％，环比增加9％，高出我们预期的11亿零370万元。集团能受惠于联储局加息，转而提高本地利率，以及巩固融资专营权，过去三年，来往及储蓄户头（CASA）存款比率改善13个百分点至60.9％。这也是华侨银行连续第二季股本回报率在10％以上。

华侨银行2022、2023年提供股息收益率，分别为4.7％及5.2％。

基于强劲的第二季业绩，我们分别上调2022、2023年的盈利预测为13％和9％。（大华继显）