联实全球商业房地产投资信托（Lendlease Global Commercial REIT）2022下半财年可派发收入同比增长55.6%至4290万元，每单位派息（DPU）2.45美分，同比增长4.9%。

信托星期一（8月8日）发布下半财年业绩，总收入为6250万元，同比增长68.6%，主要是对Jem综合房地产项目的收购增值和313@Somerset的运营表现更好。净房地产收入为4590万元，同比上扬72.9%。

全财年可派发收入增长29.7%至7150万元，每单位派息达4.85美分。

在2022财年，信托资产组合出租率达99.8%，按净可出租面积（NLA）计算，有约80%租约都有内置的年度租金上涨，加权平均租约（WALE）也达8.7年。截至今年6月30日，信托的资产估值同比增长2.5%至36亿元。

信托指出，零售资产组合在2022财年继续保持99.6%的强劲出租率，截至6月30日，信托租金调升率（rental reversion）为3.6%，并且商场租户在2022财年第四季度的销售超过疫情前的平均水平，并将继续以快于客流量的速度恢复。

另外，截至2022年6月30日，信托的办公楼组合也已全部租出。