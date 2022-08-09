经济重启供应紧张 中央区办公楼租金 下半年或继续走高

高纬环球研究部主管黄显洋说，本地办公楼市场有望在下半年继续走高。其中，甲级办公室能为员工提供更好的工作环境，需求将更强劲。

中央商业区办公楼供应紧张，加上经济重启后商业活动回暖，甲级和乙级办公楼今年全年租金预计可增长5.4％和2.7％。

高纬环球（Cushman & Wakefield）研究部主管黄显洋日前在媒体分享会上说，本地办公楼市场有望在下半年继续走高。其中，甲级办公室能为员工提供更好的工作环境，需求将更强劲。预计到年底甲级办公楼空置率将下降至4.5％。今年上半年，甲级和乙级办公楼租金已分别增长3.7％和0.9％。

办公楼租金增长

明年料放缓至3％

不过，黄显洋指出，由于利率升高可能使公司重新衡量支出，办公楼租金增长将在明年放缓，预计将增长约3％。IOI Central Boulevard Towers完工，新供应也可能导致明年的空置率上升。

黄显洋说，整体而言，中央商业区办公楼接下来三年的供应仍有限，每年新增约70万平方英尺，低于此前10年的平均水平三成。市区重建局的中央商业区奖励计划（CBD Incentive Scheme）也会推动业主和发展商，将现有市区办公楼翻新成混合用途项目。此外，15年短期办公楼（transitional office）将在2022年到2026年期间到期，可能会刺激高达80万平方英尺中央商业区办公楼的置换需求。这些都可支撑办公室的中期租用率。

科技公司仍是

办公楼租赁主要对象

高纬环球的报告也显示，科技公司仍是办公楼租赁的主要对象。其中，亚马逊（Amazon）打算在明年末竣工的IOI Central Boulevard Towers租用大量空间。

不过，随着全球大型科技公司停止招聘的消息传出，可能会影响某些区域的业务。对于在续约期的许多社交媒体公司，大多数保留相同数量的租用空间，以准备未来员工的增加。

中央商业区的主要租户为银行与金融公司以及科技公司，分别占41％和23％。和去年相比，银行和金融公司的占比增长八个百分点；因高利率造成科技公司成本增加，公司支出更加谨慎，导致科技公司占比下降11个百分点。

黄显洋指出，在后疫情时代，灵活或联合办公模式已被广泛采用，这不仅协助公司降低成本，还有利于公司应对多变复杂的商业环境。但是，这种方式会对办公室质量有更高要求。科技智能、健康舒适和可持续发展的办公环境，成为越来越多公司的优先选择。

第一太平戴维斯（Savills）在另一份报告中提到，今年第二季办公楼租金同比增长1.1％，高于第一季的0.3％。其中，中央商业区办公楼需求强劲，环比增加130.5％。这推动租金环比上涨0.4％至每平方英尺9.47元，连续两个季度增长。

报告指出，租金上涨除了因通货膨胀导致的成本增加外，也为应对不断提高的环保标准增加的支出做准备。

对办公楼业主而言，第一太平戴维斯研究与咨询部执行董事张敏璋说，尽管办公楼租赁面临各种压力，但由于供应量有限，上涨的租金可抵消为应付通胀及环保要求增加的支出。