综合数码投资和交易平台SDAX 获金管局牌照正式营运

综合数码投资和交易平台SDAX已获得新加坡金融管理局颁发资本市场服务（CMS）和认可市场运营商（RMO）牌照，正式营运。

SDAX文告说，平台旨在为机构投资者、认可投资者和散户投资者提供以房地产和环境、社会和治理（ESG）为重点的机构投资渠道，同时利用区块链技术，帮助企业实现更快速、安全、高效的融资。

SDAX主席邱文辉在文告中说：“SDAX正在通过有目的的金融创新，为更广泛的投资者提供投资机会，创造基于实物资产的财富。我们与企业和机构合作，以更有效地筹集资金，同时加强对公开市场投资机会的管理，从而推动投资行业的发展。”

公司首席执行官傅文富表示，公司要引领数码证券投资渠道的转型。“我们将基于风险的ESG框架纳入项目，以支持迈向净零未来过渡融资（FTT）的倡议。”

新加坡国际港务集团（PSA International）首席执行官陈聪敏也在文告中表示，期待与SDAX的合作以共同发掘与可持续发展相关的投资机会。

据悉，新加坡国际港务集团、海峡贸易公司（Straits Trading Company）和新地平线国际集团（New Horizon Global）在2021年底为SDAX注资2400万元。