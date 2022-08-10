分析：不受降温措施影响 外国人买本地私宅占比近期上扬

博纳产业提供给《联合早报》的数据显示，去年12月底推出降温措施后，今年1月至3月，外国买家占所有私宅销量的比率维持在2.9％至3.3％，4月开始有回升迹象，6月达6％。

国际边境重开带动外国买家重返私宅市场，外国人和新加坡永久居民购买本地私宅的占比近期有所回升。分析师认为，尽管我国去年底推出房地产降温措施，但外国买家的兴趣似乎不减，他们依旧择优而栖，到我国投资房地产。

博纳产业提供给《联合早报》的数据显示，去年12月底推出降温措施后，今年1月至3月，外国买家占所有私宅销量的比率维持在2.9％至3.3％，4月开始有回升迹象，6月达6％。这些数据涵盖新售、转售和楼花转售（subsale）的非有地私宅。

至于永久居民买家的占比，在降温措施推出后，从12月的16.7％跌至15.6％，但之后有所上升，3月时达到19.9％的高点，创下2018年2月的最高月份纪录。

博纳产业研究与内容主管黄秀莹受访时说：“我们观察到从3月起，外国人和新加坡永久居民买非有地私宅的趋势有所上升。我国在4月底大幅度放宽防疫措施刺激了国际旅游，潜在买家能够到访参观房子和交易，为私宅销售提供支撑。”

与此同时，俄乌战争、地缘政治局势紧张，以及通货膨胀升温带来更多不稳定因素，可能让外国人和永久居民视新加坡为安全的投资目的地，加上新元保持稳定，带动他们在我国买房。

从去年12月16日起，新加坡永久居民买第二套房子须支付的额外买方印花税（ABSD）调高多达10个百分点至25％，买第三套上调至30％。外国买家须支付的额外买方印花税，一律调高10个百分点至30％。

黄秀莹也指出，我国去年底推出降温措施后，今年大多时候，外国买家占比都保持坚挺，显示外国人买房的兴趣并没有下降。“我们认为，许多外国买家大致上不会因更高的额外买方印花税而却步，他们关注的是价格升值和提供长远回报的整体潜能。”

另外，额外买方印花税上调可能对一些外国买家影响不大，尤其是富裕和超高净值人士。

包括永久居民在内 中国买家上季购366个单位

橙易产业研究与咨询部总监孙燕清也观察到，来自外国买家和永久居民的销量在上个季度有所反弹。外国人在第二季买下295个单位，较第一季激增106％；永久居民在第二季买下1037个单位，较第一季增加23.3％。同期，新加坡人买下4704个单位，比第一季高28.6％。

孙燕清说：“外国人和永久居民买房情况反弹，说明尽管推出降温措施，许多外国人仍有兴趣把资金投向新加坡。基于其他亚洲国家面对地缘政治和经济不稳定局势，我国成为他们投资的首选目的地。我们是最早顺利过渡到把冠病当做地方流行病的国家之一，这提高外国投资者的信心。”

包括永久居民在内，中国买家上季度购买最多单位，共366个，其次是马来西亚买家，共231个单位，印度买家129个单位。

孙燕清指出，中国买家上季度环比更多，但仍低于2021年第四季，降温措施推出前的433个单位。

不过她预计，我国边境全面开放会继续推动买气，目前中国人买房数目，已超越疫情前2019年平均每季度288个的水平。

据市场人士透露，高档私宅最受外国买家欢迎。例如，里峇峇利一带的The Avenir和瑞雅嘉苑（Riviere），外国人占比特别高，分别为26.6％和17.5％。

莱坊研究主管郑卫铭说，虽然额外买方印花税调高，但外籍买家可能被我国政治和经济稳定局势所吸引，把本地房地产视为安全投资。不过，他提醒，利率上升可能导致房地产交易在下来几个月放缓。