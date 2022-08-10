上半年回购额达9亿5500万元创纪录 股市疲弱促上市公司加大力度回购股票

本地股市疲弱促使上市公司，在新加坡交易所第一上市的公司股票回购额今年上半年达9亿5500万元，是自2015年下半年以来的最高半年纪录。

新交所提供的数据显示，60家本地第一上市的公司在今年上半年回购股票，回购额较2021年上半年的3亿6800万元激增160％，也比2020年同期的6亿6300万元高出44％，以及比2019年同期的3亿2500万元多出194％。

今年上半年的股票回购额仅次于2015年下半年的12亿5300万元高峰。

吉宝企业高居回购公司榜首

吉宝企业（Keppel Corp）高居榜首，回购额达3亿6381万元。今年初，集团宣布总值5亿元的股票回购计划。在这个计划下回购的股票将作为库存股，部分用于员工股票计划的年度发给，也可能用于进行未来的并购活动。

华侨银行（OCBC）以回购总值1亿5249万元的股票排在第二位，丰益国际（Wilmar International）紧跟在后，回购额为1亿3734万元。

10大回购最多股票的公司，还包括了凯德投资（CapitaLand Investment）、欧佳时（The Hour Glass）、莱佛士医疗集团（Raffles Medical Group）、鸿福实业（Hong Fok Corporation）、新电信（Singtel）、新科工程（ST Engineering），以及扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）。

新交所市场战略师霍维（Geoff Howie）接受《联合早报》访问时指出，过去两年，新加坡海峡时报指数的价格表现最疲弱的三个月份，也是公司股票回购额最高的月份。这三个月份是2021年11月、2022年5月和2022年6月，回购额分别达2亿7500万元、3亿2800万元和2亿8400万元。

股票回购是上市公司从公开市场买回公司股票，并将买回的股票纳入库存股，意味着这些股票不再于市面上流通。公司一般会趁估值低时回购股票，用于稳定或提升公司股价。

以月份情况来看，股票回购额在5月份创下26个月新高，达到3亿2800万元，是2020年3月以来的最高水平。2020年3月股市发生震荡，该月股票回购额超过5亿元，主要因为星展集团回购超过3亿8800万元股票。

今年7月的股票回购额为1231万元，环比下跌约96％。

辉立证券研究部高级投资分析师蔡栋梁认为，本地股市在今年上半年面对抛售压力，海指在这期间下滑超过10％，促使公司大量回购股票。此外，过去两年，许多公司为了渡过危机而暂停派发股息，它们如今通过回购股票加速为股东提供回报。

他说：“我们相信本地公司今年会继续回购股票，但规模可能稍微减少，因为它们希望保留更多现金，应对高通胀和经济增长放缓等经济挑战。”

蔡栋梁也指出，回购股票是否对股东有利，取决于回购股票价格是否低于或高于账面价值（book value），如果股价低于账面价值，对股东而言是正面消息，反之亦然。