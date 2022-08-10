加密借贷平台Hodlnaut暂停服务不违法 金管局：客户资金并不受法律保护

针对总部设于新加坡的加密借贷平台Hodlnaut暂停提款和存款服务并撤回执照申请的消息，新加坡金融管理局发言人星期二（8月9日）回复媒体询问时说，Hodlnaut暂停服务并不违反《付款服务法令》，这类公司客户的资金不受法律保护。

发言人也强调，加密货币交易对公众来说是非常高风险的活动，但加密货币市场的动荡并没有给新加坡带来金融稳定风险。

金管局发言人说：“Hodlnaut已通知金管局它撤回执照的申请，金管局也已撤销之前给予的原则上批准。Hodlnaut暂停服务并不违反《付款服务法令》（Payment Services Act）。随着它撤回申请，它将不再是这个付款服务法令下的一家豁免机构，并将不被允许从事受管制的活动。”

发言人在电邮中解释，获得金管局根据《付款服务法令》颁发执照的数码付款代币服务供应商，受到洗钱和恐怖主义融资风险以及科技风险方面的监管。它们不受因为风险的资本要求或流动性要求的约束，也不需要保护客户的资金或数码代币免受破产风险的影响。这与大多数司法管辖区采取的方法类似。

“这也是为什么金管局不断提醒广大公众，加密货币的交易是非常高风险的。不仅加密货币的价值极不稳定，客户的资金也不受法律保护。”

发言人也说：“加密货币市场的动荡并没有给新加坡金融稳定带来风险。对国内金融体系的溢出影响非常有限，因为我们的主要金融机构对陷入困境的加密货币公司或加密货币都没有显著的曝险。”

最近多家加密借贷和交易平台相继出状况和破产，Hodlnaut是最新一家因“市场状况和流动性不足”而被逼暂停服务的业者。Hodlnaut还撤回数码代币付款服务（digital token payment services）执照申请，原本它在3月间已获得金管局原则上批准提供这类服务。

Hodlnaut星期一宣布因资金流动性问题而暂停服务的消息时说，采取这些行动“是因为最近的市场情况”并且要“专注于稳定流动性和保留资产”。

据彭博社报道，Hodlnaut是在2019年推出服务，它用存户的代币来提供借贷服务，从而让代币存户可赚取利息。

自稳定币TerraUSD与Luna代币今年5月突然崩盘以来，加密货币市场进入寒冬，整体投资情绪非常低落。美国加密借贷公司Celsius和总部设在新加坡的加密货币对冲基金三箭资本（Three Arrows Capital）上个月都已申请破产。这轮崩盘已使全球数码资产损失2万亿美元价值。

路透社的报道则指出，法庭文件显示，Hodlnaut是Celsius的机构客户。

以新加坡为基地的加密货币借贷平台Vauld上个月初暂停提款服务，而7月较后时，专注于东南亚市场的加密货币交易平台Zipmex也宣布暂停提款服务。