亚洲等私人财富加速流入我国 财管公司和律所扩大阵容迎合需求

亚洲等海外私人财富加速流入我国，在本地的财富管理公司和提供财富法律咨询的律师事务所纷纷通过招揽更多专才和扩大设施等策略和布局，来迎合高净值人士和家族理财办公室（简称家办）的需求。

摩根大通私人银行亚洲（J.P. Morgan Private Bank）董事总经理兼新加坡和东南亚市场主管魏志杰观察到，区域的超高净值人士（UHNWIs，俗称超级富豪）在整体上出现增长。

魏志杰接受《联合早报》访问时说：“由于我常驻本地并领导东南亚业务团队，因此亲眼看到新加坡市场及离岸中国市场团队的显著增长。在新加坡，我最近刚搬到新的办事处，这正是要为本区域不断增加的私人银行职员提供支持。”

Dentons瑞德律师事务所（Dentons Rodyk & Davidson）高级合伙人刘家铭受访时说，事务所刚在7月迎来新的高级合伙人刘钰芳，以及她在四大会计师事务所安永（EY）旗下Atlas Asia Law Corporation组建的团队，目的也是要迎合对家办和基金服务日益增长的需求。

专家指出，有些来自亚洲包括中国的富人，在其他国家“兜兜转转”后，也选择在本地落户。

Dentons瑞德律师事务所高级合伙人廖学铭高级律师受访时说，中国显然仍是最大的私人财富市场，但事务所也看到所有亚洲国家，包括印度尼西亚、印度和东南亚国家的快速增长。

刘家铭也观察到一个有趣的现象。他发现，来自某个国家的高净值人士，会在其他国家尝试居住一段时间后，转而迁移到本地。“例如，我们看到，来自中国的富人会从澳大利亚、新西兰和美国，移居到新加坡来。”

根据新加坡金融管理局估计，截至2021年底本地大约有700个单一家办（Single Family Offices）。在今年首四个月，新加坡金融管理局也已批准100多份设立家办的申请。

廖学铭指出，事务所业务过去几年显著增长，忙于协助在本地设立信托和家办，以及处理所有相关事务，包括税务规划、家族传承和家族治理。

谈到亚洲富人对我国的青睐，卫达仕凯德律师事务所（Withers KhattarWong）私人客户和税务团队合伙人杨然全受访时说，以大中华客户来说，我国吸引他们的地方，包括本地拥有强大的法治和完善的司法制度；良好的财务、司法和税务服务；以及安全与宜居的环境。

其他因素还包括本地是华人为主的国家，文化上让他们感到熟悉。此外，本地也是亚细安的门户，并拥有健全的风投领域。

至于对印尼的富人来说，我国是区域的枢纽城市，在距离上也具备优势。

谈到私人财富在新加坡的展望，杨然全认为，随着金管局积极推动家办在我国进行更为显著的营运活动，这个领域的增长将持续。

金管局在4月份上调家办在本地享有税务优惠的门槛，促使客户寻求更为全面的法律服务。

他说，客户把新加坡视为持守和管理他们财富的中心，而他们如今在本地感兴趣的投资和活动范围，也包括数码资产、慈善、艺术和可持续发展。

魏志杰说：“亚洲将持续成为全球财富管理增长最快的地区，凭藉我们在新加坡的能力及全球网络，我们将能够继续把握增长机会和推动新加坡财富行业的发展。”

摩根大通私人银行亚洲的目标，是在未来五年将总管理资产规模（AUM）和客户顾问人数增加一倍。

根据新加坡金融管理局估计，截至2021年底本地大约有700个单一家办。在今年首四个月，新加坡金融管理局也已批准100多份设立家办的申请。