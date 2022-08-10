新交所连接上美国两证交所 我国有条件支持本区域“新经济公司”发展

新交所资本市场主管纳瑟受访时说：“我们现在与世界上最大的两个交易所——纳斯达克和纽约证券交易所，已建立连接。这补充我们广泛的国际投资者群，为企业提供更广泛的获取资本和流动性的渠道。”

东南亚正处于一个拐点，新加坡很有条件支持本区域快速增长的“新经济公司”（new economy companies）的发展，而新加坡交易所与纳斯达克和纽约证券交易所已建立连接，为企业提供更广泛可获取资本和流动性的渠道。

新交所资本市场主管纳瑟（Mohamed Nasser Ismail）日前受访时表达了上述看法，并指出新交所继续与各类公司积极讨论在新加坡第一或第二上市。

他说，已有接近30家来自各地和不同行业的公司在新交所第二上市，市值合计2700亿元。新交所是亚洲最先推出特殊目的收购公司（SPAC）上市条例的主要国际交易所，目前已有三只SPAC挂牌。

中国电动汽车公司蔚来汽车（NIO）今年5月间在新交所第二上市，成为近年来最受注意的第二上市公司，市值在新交所主板10强之列，也经常是50只交易总值最高的股票之一。公司到本地上市，便是看上新加坡的经济中心地位，以及在这里可以接触到更多投资者。

纳瑟说：“东南亚正处于一个拐点，因为我们看到快速增长的新经济公司的出现，它们准备通过资本市场筹集资金扩充业务。鉴于新加坡作为全球金融、财富管理和资本募集中心的地位，以及强大的科技和起步公司生态系统，它很有条件支持这些公司发展。”

市场加息逆风影响 科技公司估值和IPO

他指出，新交所集团继续在企业成长的每个阶段给予支持——跨越私人和公共市场，跨越资产类别，包括股票和固定收益，以及通过新交所的跨境合作来跨越各大洲。“我们现在与世界上最大的两个交易所——纳斯达克和纽约证券交易所，已建立连接。这补充我们广泛的国际投资者群，为企业提供更广泛的获取资本和流动性的渠道。”

不过，市场逆风（加息）势将一直吹到年底，受访的分析师、专家和业者都指出，这已影响科技公司的估值和首次公开售股（IPO）。在美国上市的冬海集团（SEA Group）和Grab控股公司，股价都已从今年的高处败跌了约六成。它们“回家”重新上市或第二上市能否获得更好的估值或其他好处，引起了一些市场人士的兴趣。

普华永道新加坡资本市场主管合伙人谭德成受访时指出，市场继续受到许多不确定因素的影响而持续波动，例如加息、地缘政治局势等，这情况下商家估计找不到什么最佳的上市时机。他说：“一旦科技行业的估值趋于稳定，我们应该能够期待更多的科技公司考虑‘回家’重新上市的可能或期待一些增长型科技公司上市。”

新加坡凯基证券研究部主任陈广治也指出，鉴于目前的加息周期，科技公司的估值已被调低。全球经济增长也已放缓。美国科技大企已开始减少招聘新人，甚至是裁减现有人手。

陈广治说：“新加坡市场缺乏流动性，因为新加坡挂牌公司的价值一直都被低估了。更重要的是，本地投资者并不是很了解新经济股票。他们只喜欢稳定和安全的投资，例如房地产投资信托和银行股。而那些科技大企（指冬海集团、Grab和GoTo等）的业务都主要是在东南亚，因此并不会面对除牌风险，因为美国目前并没敌视东南亚国家。”

锦棠资产管理公司首席执行官黄建锝说：“科技大企往往更愿意在有大量机构基金和同行的交易所上市，因为它们有可能在这些市场获得‘更公平’的估值。如果公司的第一上市是在一个著名的市场，机构投资者可以很容易地进行评估，那么第二上市就不可能带来太多的好处。”

黄建锝说：“科技大企在国内市场进行第一上市是可能的，因为当地投资者对公司更加熟悉，可能会给予公司更高的估值，特别是当它们在国外交易所获得的估值受到冲击时。”

谭德成认为，对于任何公司来说，考虑任何第一或第二上市，必须有商业上的理由。否则，成本将超过上市的好处，使上市难以持续。在没有筹集到资金的第二上市的情况下，公司可能考虑将上市地点作为未来向该地区扩展业务的平台，或作为未来从该地区筹集资金的场所。