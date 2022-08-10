经济前景虽不明朗 本地电信业发展仍受看好

经济前景不明朗，本地电信业的发展仍备受看好，股市分析师认为，我国经济活动恢复以及5G电信网络扩大，有望提振电信业者业绩。

高通货膨胀和高利率影响各地股市，本地电信业者虽然没有受到直接打击，但可能面对消费者节省开销的负面压力。

华侨投资研究公司总经理李彩莲认为，经济环境不佳可能会限制电信业者的用户平均收入（ARPU）增长，甚至可能出现客户因为资金周转不灵而延迟付款的情况。不过，整体而言，本地的数家电信业者依然有能力应付这些挑战。

李彩莲接受《联合早报》的访问时说：“我们尤其看好新电信（Singtel），因为集团的主要市场重新开放，集团也重点发展具有潜能的业务并重新调整策略，为股东释放价值。”

新电信的联号公司印度巴帝Airtel（Bharti Airtel）宣布以4308亿卢比（约75亿新元）标得印度5G电信网络频谱，印度尼西亚的Telkomsel也宣布脱售6000座电信塔给Dayamitra Telekomunikasi公司（简称Mitratel）。

星展集团分析师米特尔（Sachin Mittal）预测，Telkomsel的这笔大型交易额是企业价值与息税折摊前盈利比（EV/EBITDA）的13倍，而新电信可能从中获得3亿3000万元的收益。

他还说，Telkomsel可能会派发特别股息，到时新电信的派息比率可能高于他预测的75%。

另一个提振新电信业务展望的元素是5G网络的发展。集团的独立5G网络的全国覆盖率已达95％，比目标提早三年。兴业银行研究认为，这能提高5G的企业使用率和盈利。

相比之下，星和（Starhub）的表现展望则较为平淡。公司计划在今年第三季推出超级手机应用软件可能为公司带来新的收入来源。

兴业银行研究团队认为，超级应用能加深顾客的忠实程度，扩大受众群，突破一般电信业者的宽带网、电视、电话和无线网络四大业务范围。

兴业银行研究发言人受访时说：“超级应用需要一段时间才能取得盈利，公司高层预测到了2026财年，累计总盈利增长为2亿2000万元。我们认为，其中大部分的盈利会在后期取得。”

以铺设光纤网络为主要业务的网联宽频信托（NetLink Trust）受到宏观经济的影响最小，发展预计保持稳定。

银河—联昌证券分析师王康权说：“我们会继续把网联宽频信托视为能抵抗宏观挑战的防御型股，原因是信托的生意模式具有抗跌力，盈利预测强劲而且稳定。”

李彩莲也有类似看法，她预测信托近期的每单位派息大致上会保持稳定。