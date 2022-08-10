穆迪：自疫情暴发 亚细安电子商务增长 推动“先买后付”交易

电子商务的便利对消费者具吸引力，这领域在亚细安将继续迅速增长，推动这地区采用先买后付（Buy now pay later，简称BNPL）服务。

国际信评机构穆迪投资者服务（Moody's Investors Service）日前发布的报告显示，疫情期间行动和社交互动的限制促使消费者多使用电子商务平台，BNPL交易自疫情开始以来显著增加。

对于促成BNPL服务成功的因素，Pace创办人兼首席执行官福德（Turochas‘T’Fuad）接受《联合早报》访问时说，对消费者而言，BNPL为未充分获得银行服务的人解锁融资，也为用户提供财务灵活性。商家则受益于更广泛的受众群体、增加销售，以及更大的购物篮额度（basket size）。

使用BNPL服务的用户主要是Z世代（Generation Z）。Atome新加坡总经理郭家齐受访时说：“根据对Z世代客户行为的观察显示，他们不喜欢利息费用、隐藏费用和复杂的条款和条件。他们要选择、控制权、在管理购物预算和理想目标方面拥有灵活度。”

Grab发言人认为，BNPL对东南亚消费者特别具吸引力，因为10个消费者当中有九个没有信用卡。这些消费者在使用Grab的PayLater服务时可享有在下一个月，甚至是高达四个分期免利息付款的灵活度。

发言人说，疫情加速东南亚消费者对无现金采用的认识，BNPL等付款方式因此兴起满足了需求。

“由于BNPL去年只占新加坡整体卡支付交易量的0.5％，我们相信这个领域仍然有很大的增长空间。更高利率使贷款变得更昂贵，BNPL可能成为更具吸引力的选择。”

新加坡金融科技协会会长泰亚比（Shadab Taiyabi）说，近年来BNPL服务的使用有所增加，尤其是线上和线下零售商广泛采纳这项服务。对于高价商品，分期付款能为消费者提供便利。

泰亚比说，先买后付工作组（BNPL Working Group）意识到，BNPL计划的某些方面可能导致消费者负债。为此，工作组在制定行为指南，其中包括保障措施减轻消费者负债的风险，并作为在新加坡提供BNPL服务的现有和新业者的主要指导来源。

穆迪的报告指出，亚细安BNPL市场仍然很小，但还有增长空间。

根据美国咨询公司弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）的预测，这个地区的BNPL交易总价值有望在2026年上升至280亿元，活跃用户则增加至1亿2700万人。

ShopBack联合创办人赖珊汝认为，ShopBack PayLater的推出，有助消费者以更负责任的方式，负担他们当前可能需要的高价商品，也让他们有更长的支付期。这有助消费者更好地善用现金流、有更好的财务规划、避免转向其他方式的贷款。

高通胀和经济或衰退环境下 “先买后付”服务是否仍受欢迎？

在高通胀和可能出现经济衰退的环境下，BNPL服务是否能继续受欢迎？

福德认为，疫情期间让我们看到人们希望在财务方面做出更明智的选择，这也是BNPL解决方案受欢迎的原因。“尽管金融和经济环境有可能影响整体消费者支出，我们仍然看好BNPL，也相信这个行业会继续蓬勃发展。”

福德说，尽管BNPL在区域是种新兴科技，它预计会在下来几年稳健增长。

郭家齐说，传统观点认为通胀和利率上升会导致消费者削减可支配支出、增加储蓄。然而，BNPL比较特别，消费者可能反而会增加对它的使用，因为它可助消费者管理每月预算，并通过灵活的延迟付款方式来降低商品和服务的总成本。

他也认为，BNPL的盛行，吸引许多新业者加入，但这领域可能会出现一轮调整，最终只有那些最具创新的公司才能蓬勃发展。